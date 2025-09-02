Jorge Sampaoli é o novo técnico do Atlético-MG

O argentino Jorge Sampaoli foi anunciado nesta terça-feira (2) como o novo técnico do Atlético-MG, após a demissão de Cuca.

"Ele está de volta!", anunciou o clube de Belo Horizonte nas redes sociais.

"Sampaoli retorna para sua segunda passagem como comandante alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027!", acrescentou.

O ex-técnico das seleções do Chile e da Argentina assume a vaga deixada pelo experiente Cuca, demitido na última sexta-feira em meio a uma sequência de maus resultados.

Cuca foi um dos técnicos mais bem sucedidos da história do Galo, pelo qual conquistou a Copa Libertadores em 2013, o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021, além de quatro títulos do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 e 2025).

Sampaoli, por sua vez, estava livre desde que deixou o Rennes, da França, em janeiro, após um curto período de apenas dez partidas, iniciado em novembro do ano passado. Sua experiência no futebol europeu inclui também o Sevilla, na Espanha, e outro time francês, o Olympique de Marselha.

O argentino, que comandou o Atlético entre março de 2020 e fevereiro de 2021 durante a pandemia do coronavírus, assume o comando no momento em que o time mineiro ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Na Copa do Brasil, o Atlético foi derrotado no jogo de ida das quartas de final, em casa, por 2 a 0 pelo arquirrival Cruzeiro, resultado que sacramentou a demissão de Cuca. Sampaoli tentará reverter o prejuízo no jogo de volta, no Mineirão, em 11 de setembro.

Por outro lado, o Galo está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Bolívar, da Bolívia, nos dias 17 e 24 de setembro.

Em sua passagem anterior pelo clube, Sampaoli conquistou o Campeonato Mineiro.

No Brasil, ele também comandou o Santos, time apontado recentemente pela imprensa como seu provável destino antes da contratação de seu compatriota Juan Pablo Vojvoda. Além de ter trabalhado no clube paulista, Sampaoli foi técnico do Flamengo em 2023.

A coleção de troféus do argentino inclui uma Copa América pela seleção chilena (2015) e uma Copa Sul-Americana comandando a Universidad de Chile (2011).

erc/ll/cl/aam

