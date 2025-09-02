Topo

Notícias

Itaú está fazendo mudanças significativas no varejo e deve dobrar carteira até 2030, diz executivo

02/09/2025 11h58

(Reuters) - O Itaú Unibanco está repactuando seus públicos-alvos, no âmbito de um conjunto de mudanças "muito significativas" no varejo, afirmou nesta terça-feira o responsável pelas áreas de Pessoa Física e Seguros do banco, André Rodrigues.

Ele afirmou ter uma crença de que o Itaú irá dobrar "de novo" a carteira de varejo Pessoa Física até 2030, reforçando que o mesmo será com "muita qualidade de portfólio".

"Queremos ter a carteira de crédito mais resiliente, os melhores indicadores de crédito de todo o sistema, e queremos fazer isso com rentabilidade... Esse ponto que estamos chegando é o novo normal", disse o executivo em evento online do banco.

"Nós imaginamos que os 'high-twenties' ou os 'low-thirties' é o novo local onde o varejo vai rodar a partir de agora."

Rodrigues disse que o banco está "reafirmando a convicção para públicos de maior resiliência... ao mesmo tempo em que amplia o espaço de renúncia para públicos ou mercados menos atrativos."

"Um foco muito prioritário nos mercados de média e alta rendas, um massificado que a gente chama de alto valor, em vários nichos e especialidades no invólucro do varejo", acrescentou.

Também destacou que o Itaú está "pivotando todo o eixo gravitacional da operação de varejo", abrindo mão do atendimento primário via rede de agências para modelos muito mais baseados em modelos digitais ou remotos.

"Temos uma ambição de, em dois ou três anos, ter aproximadamente 75% de todos os nossos clientes atendidos em modelos que são digital only, digital first ou full remote. Hoje, isso representa menos de 15%", afirmou.

Falando sobre vetores de crescimento, o executivo afirmou que talvez o crédito seja uma das alavancas mais fundamentais e nesse sentido o banco quer ressignificar o que é crescimento.

Ele elencou como três grandes perspectivas: articular a concessão e a gestão de crédito verdadeiramente na visão cliente, aprimorar a capacidade de crescer num portfólio saudável e desenvolver competências específicas a cada carteira.

"É um conjunto muito potente que acreditamos que no médio e longo prazo nos levarão a ressignificar o que é o varejo bancário no Brasil", afirmou.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Polícia da Indonésia dispara gás lacrimogêneo e balas de borracha contra protesto de estudantes

Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Gonet diz que reunião de Bolsonaro com comandantes militares colocou em curso tentativa de golpe

Economia desacelera no 2T no Brasil, com crescimento de 0,4%

Israel mobiliza 40 mil reservistas para nova ofensiva em Gaza

Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet

Gonet relembra ameaça de Bolsonaro a Fux em ato de 7 de Setembro

Viticultor francês é condenado à prisão por vender champanhe falsificado

Gonet: fatos descritos na denúncia da tentativa golpe de Estado estão confirmados por provas

Empresário é denunciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

Homem é morto pela polícia após esfaquear várias pessoas na França