IPC-S de agosto de 2025 recua em todas as sete capitais pesquisadas, revela FGV

São Paulo

02/09/2025 09h02

No mais recente levantamento do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas, referente à quarta quadrissemana de agosto de 2025, todas as sete capitais analisadas registraram queda nas suas taxas de variação. O indicador geral apresentou um recuo de 0,44% em comparação com a última divulgação e acumula alta de 3,76% nos últimos 12 meses.

Recife liderou com a maior redução, com uma queda de 0,99%, mais intensa que a de 0,60% registrada na terceira quadrissemana.

As demais capitais registraram as seguintes variações: Salvador (-0,15% para -0,41%); Brasília (-0,12% para -0,36%); Belo Horizonte (-0,33% para -0,64%); Rio de Janeiro (-0,49% para -0,68%); Porto Alegre (-0,16% para -0,35%) e São Paulo (0,19% para -0,25%).

