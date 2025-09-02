Topo

IPC-Fipe sobe 0,04% em agosto e acumula inflação de 4,92% em 12 meses

São Paulo

02/09/2025 07h28

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,04% em agosto, desacelerando em relação ao acréscimo de 0,28% de julho e também ante o ganho de 0,10% da terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 2.

O resultado de agosto ficou dentro das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,05% a alta de 0,16%, mas abaixo da mediana, de 0,11%.

Entre janeiro e agosto, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,35%. Nos 12 meses até agosto, a alta do índice foi de 4,92%, também inferior à mediana das projeções, de 4,99%.

No oitavo mês deste ano, dois dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força e outros dois migraram para deflação: Habitação (de 0,58% em julho para 0,18% em agosto), Transportes (de 0,82% a -0,97%), Vestuário (de 0,04% a -0,06%) e Educação (de 0,36% a 0,01%).

Por outro lado, uma categoria recuou em ritmo mais lento e outras duas mostraram aceleração: Alimentação (de -0,48% em julho para -0,11% em agosto), Despesas Pessoais (de 0,33% a 0,68%) e Saúde (de 0,70% a 1,06%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em agosto:

- Habitação: 0,18%

- Alimentação: -0,11%

- Transportes: -0,97%

- Despesas Pessoais: 0,68%

- Saúde: 1,06%

- Vestuário: -0,06%

- Educação: 0,01%

- Índice Geral: 0,04%

