Investigação não apontou que PCC pagou por pesquisas eleitorais

Não é verdade que a investigação que deflagrou a operação Carbono Oculto, sobre lavagem de dinheiro do PCC, tenha revelado que a facção financiava e manipulava pesquisas eleitorais da Quaest a favor do presidente Lula (PT).

O banco Genial Investimento foi citado na ação por gerir um fundo que era usado pelo PCC, segundo as investigações. Mas não há nenhuma menção a pesquisas eleitorais nos documentos divulgados pelas autoridades.

O que diz o post

A narração do vídeo afirma que o PCC teria usado o Genial Investimento para lavar dinheiro e que o banco financia o instituto de pesquisa Quaest, cujo os resultados das pesquisas eleitorais "sempre favorecem Lula". Segundo o vídeo enganoso, o PCC financiava, e a Quaest produzia os números favoráveis ao petista. "A maior facção criminosa do país teve um papel direto nas eleições", alega o post.

Por que é falso

Investigações não citam pesquisas eleitorais. As menções ao banco Genial Investimento são sobre um fundo gerido pela instituição e que foi renunciado pelo banco depois da operação Carbono Oculto. Segundo a investigação, o PCC usava empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro para lavar dinheiro. Não há nas decisões judiciais que autorizaram a operação qualquer menção a pesquisas eleitorais ou ao instituto de pesquisa Quaest.

Menção ao Fundo Radford. As menções ao banco Genial tratam do levantamento de provas e do bloqueio de bens de um fundo chamado Radford, que é administrado pela instituição. Segundo a decisão judicial que determinou ações de busca e apreensão, o Radford recebeu dinheiro da usina Itajobi, que fica em Marapoama, na região norte do estado de São Paulo, e foi comprada pelo PCC para lavar dinheiro de negócios ilícitos. O fundo era administrado pelo banco desde agosto de 2024.

Genial renunciou ao fundo Radford. Procurado pela reportagem para comentar sobre as pesquisas, o banco reenviou o comunicado divulgado no dia em a operação foi deflagrada. O Genial disse que foi surpreendido com as menções em notícias da imprensa e que, diante da repercussão negativa, tomou a decisão de renunciar à prestação de todos os serviços ao fundo "até que os fatos sejam esclarecidos".

Instituto de pesquisa repudia fake news. Ao UOL Confere, a Quaest disse que adotou medidas judiciais para defender a reputação do instituto e de seus profissionais contra a desinformação, e repudiou "de forma contundente a má-fé e as mentiras contidas em publicações desse tipo".

Somos um instituto de pesquisa independente, apartidário, guiado por rigor, ética e método científico. Nunca nos envolvemos com qualquer malfeito ou ilegalidade. Essa tentativa de difamar nossa história de quase 10 anos de atuação e toda a credibilidade construída nesse período terá que enfrentar o rigor da lei.

Quaest

Operação contou com participação de órgãos federais e do Estado de São Paulo. Participaram servidores da Receita Federal, do Ministério Público de São Paulo, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, das polícias Civil e Militar de São Paulo, além da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); e da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (aqui).

