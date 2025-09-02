Topo

Notícias

Inundações no noroeste da Índia deixam 29 mortos

02/09/2025 04h07

Pelo menos 29 pessoas morreram nas inundações no estado de Punjab, noroeste da Índia, onde mil vilarejos ficaram isolados pela água, informaram as autoridades nesta terça-feira.

No último mês, as inundações no estado afetaram mais de 250.000 pessoas, "o pior desastre em décadas", segundo o chefe de Governo de Punjab, Bhagwant Mann. 

Mais de 940 km2 de terra agrícola na região, considerada o celeiro da Índia, ficaram inundados e provocaram "perdas devastadoras de colheitas", destacou Mann, em uma carta ao primeiro-ministro Narendra Modi, que garantiu o "pleno apoio" do governo federal.

As autoridades temem uma "enorme perda de gado", cuja dimensão será determinada apenas com a redução do nível das águas, segundo um boletim das autoridades.

As equipes do Exército e dos serviços de emergência efetuaram operações de resgate, com mais de mil barcos e 30 helicópteros, para buscar pessoas isoladas ou para levar alimentos. 

"O mais importante é salvar as vidas de pessoas e animais presos na água", disse Mann.

str-sai/mjw/mas/pc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1.400

Morre Mino Carta, referência no jornalismo e fundador de CartaCapital

Número de mortos de terremoto no Afeganistão supera 1.400

Supremo inicia julgamento histórico, que antecipa movimentação eleitoral

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista sessão de hoje no STF

Celso de Mello elogia processo sobre trama golpista: 'investigação exemplar'

Suicídios representam uma morte em cada 100 no mundo, segundo a OMS

Em Pequim, Vladimir Putin e Xi Jinping reafirmam união diante das pressões ocidentais

Trama golpista: STF inicia julgamento de Bolsonaro e mais sete aliados

Deslizamento de terra mata ao menos mil no Sudão, diz grupo rebelde

Afeganistão procura sobreviventes após terremoto que deixou mais de 900 mortos