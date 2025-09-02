Topo

Notícias

Inmet emite alerta laranja de perigo para ventos costeiros no litoral do Brasil

02/09/2025 09h16

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para a incidência de ventos costeiros entre o litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul até a noite desta terça-feira, 2. Também foi divulgado um alerta amarelo para perigo potencial em áreas do litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e parte de Santa Catarina. O alerta também é válido ao longo desta terça-feira, podendo ser prorrogado.

"Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla", estima o instituto.

Último mês do inverno: como será o tempo em setembro no Brasil?

O mês de setembro é caracterizado pelas primeiras chuvas do período úmido nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, além de registrar um aumento da temperatura comparado com os meses anteriores do inverno. Neste ano, o cenário não será diferente. No Sul, também há expectativa para precipitações neste período. A estação termina no dia 22 de setembro, quando começa a primavera no País.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Omissão deixa cicatrizes traumáticas', diz Moraes ao início do julgamento

De olho em 2026, Tarcísio acena por anistia durante julgamento de Bolsonaro

Kraft Heinz se divide em duas empresas

Zelensky se reunirá com líderes europeus em Paris para discutir garantias de segurança à Ucrânia

Primeira Turma do STF começa a julgar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

Começa no STF a sessão de julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus por golpe de Estado

Inmet emite alerta laranja de perigo para ventos costeiros no litoral do Brasil

STF inicia sessões para sentença em julgamento histórico de Bolsonaro

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro? Saiba onde assistir ao vivo

Trump promete acabar com criminalidade em Chicago, a 'cidade mais perigosa do mundo'

IA, uma nova ferramenta para criminosos na Internet