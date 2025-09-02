Índia busca Rússia, Brasil e Holanda para crescimento das exportações farmacêuticas em meio a tarifas dos EUA

Por Rishika Sadam

(Reuters) - A Índia planeja aumentar as exportações de produtos farmacêuticos para a Rússia, Holanda e Brasil, de acordo com duas fontes do setor cientes do assunto, com o objetivo de expandir sua presença para além dos Estados Unidos em meio a preocupações relacionadas a tarifas.

A indústria farmacêutica da Índia está atualmente isenta das tarifas de até 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas o setor tem mostrado nervosismo devido à incerteza em torno da situação.

Os EUA respondem por pouco mais de um terço das exportações farmacêuticas da Índia, que consistem principalmente em versões genéricas mais baratas de medicamentos populares. As vendas no país aumentaram 20%, para aproximadamente US$10,5 bilhões, no ano fiscal de 2025.

"A Índia quer aumentar as exportações para outros mercados, e acreditamos que há espaço para crescimento na Rússia, Brasil, Holanda e partes da Europa", disse uma das fontes.

"A ideia é diversificar nossa cadeia de exportação e aumentar a participação de mercado em outros países."

As fontes pediram anonimato já que não estão autorizadas a falar com a mídia.

O Reino Unido é o segundo maior mercado de exportação da Índia, com US$914 milhões em vendas, seguido pelo Brasil, com US$778 milhões.

As exportações para a Holanda e a Rússia ficaram em US$616 milhões e US$577 milhões, respectivamente, no ano fiscal de 2025, de acordo com dados do governo.

Com a capacidade de fabricação existente da indústria de medicamentos indianos, há potencial para aumentar as exportações para mercados mais novos em 20%, observaram as fontes.

Entretanto, os mercados mais novos não podem substituir a receita dos EUA, que sempre será crucial para a Índia, disseram as fontes, acrescentando que o objetivo é "identificar mercados adicionais para o crescimento".

