Karara: idioma brasileiro ameaçado de extinção só tem duas falantes vivas

Esese, 65, era criança quando agentes do SPI (Serviço de Proteção aos Índios, extinto em 1967) chegaram ao seu povoado. Ela e a família sofreram uma emboscada, sendo obrigados a deixar o território onde vivam para morar em um posto indígena, onde trabalhariam e aprenderiam português.

Na bagagem do deslocamento forçado, ela e a família carregaram consigo algo único: o idioma karara.

Hoje, Esese é uma das duas únicas falantes vivas da língua. Ela vem sendo entrevistada pelos pesquisadores Carmen Brasolin, antropóloga ligada à Unicamp, e André de Abreu, doutorando pela USP, que procuram documentar o que se sabe sobre o idioma e a história do povo karara, que um dia habitou o norte do Amazonas, na região do rio Jatapu.

O que aconteceu

É a primeira vez que o karara está sendo estudado. Carmen e André estão estudando o idioma por meio de um financiamento do ELDP (Programa de Documentação de Línguas Ameaçadas, em tradução livre).

Como ela nunca foi estudada, não sabemos se é um idioma isolado, se até já é conhecido ou se faz parte de uma família linguística que já foi descrita.

Carmen Brasolin, pesquisadora, ao UOL

As duas últimas falantes do idioma são mãe e filha. Esese, a mãe, e Margarete, 50, a filha, moram atualmente em um território no norte do Amazonas. Karara faz referência ao nome do povo originário que dominava o idioma, entre as décadas de 1950 e 1960. O reconhecimento do idioma é de 1962.

A história do idioma se mistura com a do Brasil. Esese vivia com a família na região que anteriormente pertencia aos karara. Em meados dos anos 1950, se dá a primeira notícia do encontro com esses indígenas isolados. Na época, o Brasil contava com o SPI (Serviço de Proteção aos Índios), um órgão federal anterior à atual Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Um dos pilares era integrar as comunidades indígenas ao Estado, mas a atuação revelava um paradoxo. Uma das práticas comuns do SPI era a remoção das comunidades indígenas de seus locais nativos para outras regiões.

Era uma política de colonização. A proteção ao indígena era fazer contato, mesmo que forçado, com o intuito de levar para trabalhar, ensinar português, com a ideia de 'civilizar' e deslocá-los de seus territórios porque, ao retirarem as pessoas de lá, fica mais fácil administrá-los. Com a ditadura militar, há uma visão de olhar para aqueles territórios com potenciais hidrográficos e minerais.

Carmen Brasolin

A família de Esese foi capturada em um dos contatos. Segundo Brasolin, os karara conseguiram fugir quando os agentes do SPI chegaram ao território onde eles viviam. Mas a mãe de Esese não conseguiu, já que, na época, Esese era uma criança de colo. Ela foi capturada e levada para um posto oficial do SPI, onde aprendeu português. A família até tentou retornar ao local de origem, mas já não encontrou o restante da comunidade. No posto, a mãe de Esese e a avó morreram em decorrência da malária.

A família dela viveu nesse posto indígena em que a maioria das pessoas era branca. Então, desde cedo, ela aprendeu o português. Mas o pai e o avô transmitiram o idioma karara para ela. Ela fala os dois idiomas e aprendeu a fazer muitas coisas do cotidiano por meio do karara.

Carmen Brasolin

No posto indígena, ela trabalhou e teve uma filha. Brasolin destaca que Esese não se casou —o que, para a antropologia, é um dado importante. "É como você faz os laços de trocas", afirma. Ainda assim, Esese conseguiu transmitir o idioma karara para Margarete, que também é falante do português.

Para ela, o karara ainda é a língua com a qual ela aprendeu a fazer as coisas que ela faz: desde a roça, até o artesanato. São coisas que ela sabe muito, no idioma dela. Foi o que ela ensinou a filha a fazer. (...) Existem nomes de comidas que eles preparavam que não existe em outros lugares, por exemplo. Existem muitas coisas que só existem quando uma língua é viva.

Carmen Brasolin

Pesquisadores atuam com um plano emergencial para documentar a língua. Brasolin explica que idiomas são considerados ameaçados por diferentes níveis, mas que no caso do karara, a situação é crítica pelo fato de, até o momento, só ter conhecimento de que há duas pessoas vivas que são falantes do idioma.

Tem línguas ameaçadas que tem 600 falantes, outras com 1,2 mil e tem aquelas que tem 30 mil, por exemplo. Para considerar que está ameaçado, deve-se levar em conta, além do número de falantes, a percepção se o idioma está sendo transmitido entre as gerações. No caso, é uma situação muito extrema, então estamos fazendo um trabalho emergencial para reunir o máximo de informação.

Carmen Brasolin

Não há expectativa de revitalizar o idioma. Brasolin explica que o idioma é falado apenas por duas pessoas e diante do contexto não há perspectiva de que se reverta o declínio do uso, como é possível se fazer com outros idiomas.

Existimos dentro de uma língua. E, para Esese, é muito difícil viver uma vida inteira sem ter com quem conversar no idioma dela. Isso também tem a ver com o fato de ela ter sido forçada a viver fora do povo dela. Para preservar um idioma, tem de proteger os territórios.

Carmen Brasolin

Idiomas ameaçados

Segundo a Unesco, 43% dos idiomas falados no mundo estão em algum nível ameaçados. Só no Brasil são cerca de 180 idiomas. A instituição classifica as línguas ameaçadas da seguinte maneira:

Vulnerável: quando a maioria das crianças fala o idioma, mas ele pode estar restrito a certos locais, como em casa.

Definitivamente ameaçado: crianças não aprendem mais o idioma como uma língua nativa.

Severamente ameaçado: idioma é falado por gerações mais antigas, enquanto a geração atual pode até entender, mas não fala o idioma com pessoas da mesma idade ou com as crianças.

Criticamente ameaçado: quando a geração mais recente a falar o idioma é mais velha, como avós. Nesse caso, eles não dominam completamente o idioma e falam sem muita frequência.

Extinto: quando já não há mais ninguém que fale o idioma.

Existem línguas com domínios restritos, em que as pessoas só falam em casa, por exemplo, mas não há mídias, como televisão, rádio, jornal. Esse é o caso de muitos idiomas indígenas, o que transforma automaticamente as línguas indígenas em vulneráveis, já que não são difundidas por todos os domínios.

Kristina Balykova, doutoranda em linguística na Universidade do Texas

Há muitos motivos para que esses idiomas sejam ameaçados. Balykova, que estuda o idioma guató, do Pantanal brasileiro, explica que a língua foi caindo em desuso por uma série de questões, entre elas, a gripe espanhola de 1929.

O guató é um idioma de um povo canoeiro do Pantanal. Eles eram como nômades, mas em canoas. Não tinham aldeias e viviam de um modo diferente. A língua começou a cair em desuso mais rapidamente no século 20 por vários fatores, como a gripe espanhola, que dizimou a população. Isso também alterou a estrutura familiar porque as mulheres começaram a se casar mais com brasileiros falantes do português, sendo proibidas de falar o guató. Então, nem sempre a perda do idioma vem de algo direto, como um massacre, mas são vários fatores que influenciam na manutenção ou na perda de uma língua.

Kristina Balykova, doutoranda em linguística na Universidade do Texas

E idiomas reconhecidos pelos próprios países de origem também podem estar vulneráveis. Balykova explica que mesmo em países que aderem a um idioma como oficial, por exemplo, eles podem estar correndo risco.

Na Bielorrússia, por exemplo, existe o russo e o bielorrusso, mas o russo é o idioma mais difundido e poucas crianças aprendem o bielorrusso. Portanto, o bielorrusso pode ser considerado um idioma ameaçado, ainda que seja reconhecido pelo Estado.

Kristina Balykova, doutoranda em Linguística na Universidade do Texas

Reconhecer e recuperar idiomas também ajuda a preservar identidade e autoestima. Para a pesquisadora, o reconhecimento desses idiomas ameaçados é uma forma de impactar positivamente suas comunidades.