Ibovespa recua na abertura com exterior em pregão com PIB e julgamento de Bolsonaro

02/09/2025 10h09

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta terça-feira, acompanhando o viés negativo de praças acionárias no exterior, enquanto a pauta local destacava a desaceleração do PIB no segundo trimestre e o começo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral na eleição presidencial em 2022.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,55%, a 140.509,92 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, caía 1,25%.

(Por Paula Arend Laier)

