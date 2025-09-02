Topo

Ibovespa fecha em queda pressionado por NY e com STF e PIB no radar

02/09/2025 17h04

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, contaminado pelo viés negativo em Wall Street, em pregão também marcado por dados mostrando desaceleração da economia brasileira e pelo começo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, enquanto Cosan avançou em meio a notícias envolvendo a Raízen.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,62%, 140.410,04 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 139.625,25 pontos na mínima e 141.279,12 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava R$19,2 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

