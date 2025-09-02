PIB do 2º trimestre vai evidenciar sinais de desaceleração

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga às 9h o desempenho da economia nacional no segundo trimestre de 2025. As expectativas apontam para a confirmação da desaceleração do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) nas comparações anual e trimestral.

O que aconteceu

Dados do PIB devem mostrar desaceleração da economia. As projeções indicam que os dados a serem apresentados vão manter a trajetória de crescimento, mas confirmar o terceiro período consecutivo de perda de força da economia na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, com avanço projetado de 2,1%. O mesmo é esperado para o confronto com o primeiro trimestre deste ano, que deve resultar na alta de somente 0,3%.

Entre janeiro e março, a economia nacional avançou 2,9%, na comparação com o mesmo período do ano passado. O cenário positivo resultou no crescimento de 1,4% em relação aos últimos três meses de 2024. Tal desempenho positivo foi impulsionado pelo agronegócio, que cresceu em meio à colheita da supersafra de grãos.

Arrefecimento foi antecipado pelos indicadores do IBGE. Enquanto o desempenho da indústria fechou o trimestre com leve variação positiva após dois meses de queda, as vendas do comércio encolheram em todos os meses. A agropecuária, por sua vez, não tende a sustentar o crescimento expressivo registrado entre janeiro e março deste ano.

Setor de serviços vai sustentar desempenho do PIB. Diferentemente do desempenho da indústria e do comércio, o segmento responsável por cerca de 70% de toda a produção nacional é aquele que traz esperanças para o resultado. "Dos principais setores da economia, o único que foi bem mesmo foi o de serviços", afirma Paulo Feldamann, professor da FIA Business School.

Volume de serviços prestados fechou junho em nível recorde. Com cinco resultados positivos seguidos, o setor fechou o segundo trimestre no ponto mais alto da série histórica da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), anteriormente alcançado em outubro de 2024. Antonio Ricciardi, economista do Banco Daycoval, explica que a safra recorde contribuiu para o cenário devido ao aumento das atividades de transporte nos últimos meses. "Os efeitos indiretos do agro mantêm os serviços mais resilientes", diz ele.