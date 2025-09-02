Horário do julgamento de Bolsonaro: veja que horas começa sessão no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começa a ser julgado hoje (2), às 9h, por participação em trama golpista. O UOL fará a transmissão ao vivo das sessões da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Julgamento de Bolsonaro no STF: como e quando assistir

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

2/9 (terça), às 9h e às 14h

3/9 (quarta), às 9h

9/9 (terça), às 9h e às 14h

10/9 (quarta), às 9h

12/9 (sexta), às 9h e às 14h

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. As audiências podem ser acompanhadas ao vivo, das 9h às 19h, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (veja no vídeo acima).

Como será o julgamento?

As audiências seguirão as seguintes etapas:

Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo. Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes. Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos; a manifestação das defesas será feita na seguinte ordem: Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos. Voto dos demais ministros: A ordem é de antiguidade na Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último a votar é o presidente, Cristiano Zanin.

Os réus do 'núcleo crucial'

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência; Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo; Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Julgamento de Bolsonaro no STF -- 1º dia