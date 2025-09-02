Homem é morto pela polícia após esfaquear várias pessoas na França

A polícia francesa matou nesta terça-feira (2) um homem suspeito de ferir com uma faca várias pessoas no centro de Marselha, a segunda maior cidade do país, indicou uma fonte policial.

O ataque ocorreu durante a tarde perto do Porto Velho (Le Vieux Port), um local emblemático do tráfico de drogas desta cidade no sudeste da França.

O agressor esfaqueou pelo menos quatro pessoas antes que os agentes agissem rapidamente, segundo outra fonte.

O estado de saúde exato das vítimas não foi informado.

