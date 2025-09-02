Topo

Homem confessa ter matado ex-líder do Parlamento da Ucrânia: 'Vingança pessoal'

Andriy Parubiy em imagem de 2015 Imagem: ATTILA KISBENEDEK / AFP

02/09/2025 10h12

O homem suspeito de ter matado o deputado e ex-presidente do Parlamento ucraniano Andriy Parubiy confessou o crime, mas negou qualquer ligação com a Rússia e disse que o fez por uma "vingança pessoal", segundo vídeos divulgados por meios de comunicação ucranianos.

"Sim, admito que o matei", disse o homem, identificado como Mijailo Stselnikov, de 52 anos, em resposta a perguntas dos jornalistas em um vídeo transmitido por vários meios locais.

"Esta é a minha vingança pessoal contra as autoridades ucranianas", acrescentou.

Quando lhe perguntaram se trabalhava com os serviços de segurança russos, ele respondeu: "Não".

A vingança, segundo o homem, foi pela morte de seu filho na frente de guerra com a Rússia.

As autoridades ucranianas garantiram na segunda-feira que o crime havia sido cuidadosamente planejado e que a Rússia estava envolvida no assassinato do legislador, um conhecido militante independentista ucraniano e líder dos protestos pró-europeus ocorridos no país em 2004 e 2014.

"Há um rastro russo", afirmou na segunda-feira o chefe da Polícia Nacional ucraniana, Ivan Vigivski.

A filial ucraniana da rádio RFE/RL, citando fontes das forças de segurança, afirmou que o suspeito disse às autoridades que havia entrado em contato com agentes russos enquanto procurava informações sobre o paradeiro de seu filho, desaparecido na frente de batalha em 2023.

O homem, por sua vez, disse à imprensa que "tudo o que quero é que o veredicto seja emitido o mais rapidamente possível" para pedir para se juntar a uma troca de prisioneiros de guerra com a Rússia e "ir buscar o corpo do meu filho".

Stselnikov afirmou ter escolhido sua vítima simplesmente porque ambos viviam em Lviv, no oeste da Ucrânia, onde ocorreu o assassinato.

Segundo a Polícia, Stselnikov disparou contra Parubiy oito vezes em plena luz do dia, confirmou que ele estava morto e depois fugiu. Foi preso na madrugada de ontem.

Historiador de formação, Parubiy, de 54 anos, também era um destacado defensor da língua ucraniana, um tema de forte carga política.

Foi uma figura conhecida no movimento pró-europeu de Maidan em 2014, que exigia um estreitamento das relações com a Europa e um distanciamento da influência do Kremlin.

Nesse mesmo ano, a imprensa ucraniana relatou que Parubiy havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato com granada.

A imprensa russa, por outro lado, indicou que Parubiy era procurado pelas autoridades de Moscou desde 2023.

