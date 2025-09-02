Defesa vai alegar que Bolsonaro não tinha poder de coordenação, diz jurista

A principal estratégia da defesa de Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) é alegar que o ex-presidente não tinha poder de coordenação nos atos de 8 de janeiro, afirmou Gustavo Sampaio, professor de direito constitucional da UFF (Universidade Federal Fluminense), no UOL News - 2ª edição. Segundo ele, a ausência de Bolsonaro do país será central na argumentação.

O julgamento no STF acusa Bolsonaro de chefiar um núcleo de tentativa de golpe de Estado, com foco nos eventos do 8 de janeiro de 2023. A defesa, liderada por Celso Vilardi, tenta afastar a tese de cadeia de comando apresentada pela acusação.

O último momento é, pragmaticamente, de redução de danos e, portanto, de redução do tamanho da pena. A defesa tem o dever legal de empenhar todos os esforços intelectuais e profissionais no sentido de preservar o interesse daquela pessoa que representa. Até porque quem vai julgar são os magistrados, não é o próprio advogado, então ele faz o seu papel.

Nesse sentido, não tenho dúvida de que a defesa do ex-presidente Bolsonaro vai alegar, sim, que ele não tinha condições de comandar quaisquer resultados, uma vez que ele não estava sequer em território nacional durante os atos de 8 de janeiro. Gustavo Sampaio, professor de direito constitucional da UFF

A defesa de Bolsonaro também busca afastar o nexo de causalidade entre as ações ou omissões do ex-presidente e os ataques, tentando reduzir possíveis penas, segundo Sampaio.

A defesa vai alegar que o presidente não mantinha relação de causalidade entre suas ações e omissões, os resultados produzidos e que ele não tinha poder de coordenação. Mas eu estou de acordo com o raciocínio de redução de danos. Por quê? Porque de fato muita coisa pode mudar se, por exemplo, houver entendimento pela absorção do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito pelo crime de golpe de Estado. Gustavo Sampaio, professor de direito constitucional da UFF

'Acusação foi muito bem ao afirmar nexo de causalidade', diz Gustavo Sampaio

O julgamento no STF destaca-se pela atuação da Procuradoria-Geral da República, avalia Gustavo Sampaio. Para o professor, a acusação foi categórica ao afirmar o nexo de causalidade entre os réus e os crimes.

Correu tudo dentro da regularidade do devido processo legal até o momento. Impressionou-me muito o libelo da promotoria, que no Supremo Tribunal se chama Procuradoria-Geral da República. Gonet foi muito bem na construção argumentativa da acusação, com um raciocínio linear e ao mesmo tempo erudito e comedido, sem excessos, sem impulsos emocionais. Ele foi muito categórico na afirmação do nexo de causalidade entre as condutas dos acusados. Fiquei muito bem impressionado com a acusação da PGR.

Depois falaram os advogados. Um deles foi o professor César Roberto Bittencourt, advogado do tenente-coronel Mauro Cid, que é colaborador e também fez uma excelente sustentação. Foi tudo muito bem até o momento. Houve algumas negações do óbvio, mas isso decorre da realidade do julgamento. A defesa faz o seu papel. Os advogados de defesa têm inclusive o dever legal de fiel patrocínio, de empreender todos os esforços no sentido de preservar o interesse daqueles que representam. Estão no exercício profissional. Gustavo Sampaio, professor de direito constitucional

Segundo Sampaio, a definição sobre a soma ou absorção dos crimes será decisiva para o tamanho da pena, podendo chegar a mais de 40 anos ou ser bastante reduzida.

Absorção é considerar que um crime foi utilizado como meio para a consecução do outro. Vamos dar um exemplo aqui, prático, no campo do homicídio, quando o indivíduo adquire uma arma de fogo para matar alguém. Ela não é um crime autônomo, mas um meio para a consecução do resultado. Um argumento de defesa que está dentro dessa contenção de dano é sustentar que a abolição violenta do Estado de Direito, ou seja, a obstrução ao funcionamento dos poderes constituídos, era um meio para se derrubar o governo democraticamente eleito. Essa é uma tese que pode gerar uma redução de pena de até oito anos de reclusão na dosimetria. É um dado interessante.

Se tudo isso for incorporado na interpretação da Primeira Turma, a pena cai bastante. Se formos chegar ao concurso material de crimes plenos, ou seja, somando a pena máxima dos cinco crimes imputados, aí poderemos ter pena de até 40 anos de reclusão ou pouco mais. Teremos que acompanhar no julgamento qual vai ser a linha hermenêutica da Primeira Turma do STF. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional

