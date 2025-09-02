Topo

Notícias

GPA convoca assembleias para pedir waivers de debenturistas

02/09/2025 21h07

SÃO PAULO (Reuters) - O GPA publicou nesta terça-feira editais de convocação de debenturistas para assembleias em que pedirá permissão para suspender temporariamente eventual descumprimento de cláusula de endividamento, de modo a evitar vencimento antecipado das obrigações.

A empresa dona dos supermercados Pão de Açúcar está convocando debenturistas das 18ª e 20ª emissões de debêntures, segundo editais publicados ao mercado.

As cláusulas em que a empresa pedirá o chamado "waiver" determinam que a dívida líquida não pode ser superior ao patrimônio líquido. O GPA pede o waiver com efeitos a partir da medição de resultados a serem medidos em 30 de setembro, final do terceiro trimestre.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Papa Leão receberá presidente de Israel no Vaticano, mas convite vira questão

Gabinete de Moraes defende legalidade de relatórios pedidos a Tagliaferro

Senado aprova projeto que altera regras de inelegibilidade

Especialistas dos EUA criticam relatório climático de Trump

Ministro contraria PP e diz continuar trabalhando 'normalmente' no governo

Como foi o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro

Dupla Venus Williams-Leylah Fernandez é eliminada nas quartas de final do US Open

República Dominicana declara como terrorista o suposto cartel de Maduro

Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias

Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP

Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula