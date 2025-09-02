Topo

Notícias

Governo Trump irá à Suprema Corte para reverter decisão sobre ilegalidade de tarifas

São Paulo

02/09/2025 17h18

O governo Donald Trump deve protocolar na quarta-feira, 2, uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos para reverter uma decisão que considerou ilegais as tarifas impostas pelo presidente norte-americano a importações estrangeiras. "EUA terão sérios problemas sem as tarifas. Sem elas, nós seremos um país de terceiro mundo", acrescentou o republicano durante coletiva de imprensa na Casa Branca.

Trump também afirmou que deve pedir uma "decisão acelerada" à Suprema Corte dada a "urgência" do assunto". "O mercado acionário quer e precisa de ações", disse.

Ele voltou a repetir equivocadamente que os índices acionários apresentam recuo nesta terça-feira, 2, por conta do "medo" de as tarifas serem consideradas ilegais de maneira definitiva.

O presidente dos EUA também mencionou que teria que "devolver as tarifas" se o recurso que será protocolado na Suprema Corte, na quarta-feira, for negado.

O republicano ainda comentou um vídeo que circula nas redes sociais mostrando um saco preto sendo arremessado de uma janela da Casa Branca.

Trump afirmou que a gravação "provavelmente é inteligência artificial (IA)" e ressaltou que "isso é a última coisa que eu faria porque há muitas câmeras em volta, inclusive as suas da imprensa". Segundo ele, as janelas do prédio "são à prova de balas, muito pesadas e seladas". Apesar da crítica, Trump acrescentou que a "IA é um pouco assustadora, mas pode fazer coisas incríveis. Somos líderes globais em IA por conta das tarifas".

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Davi Alcolumbre: não há prazo para deliberarmos pedido de impeachment de Moraes

Alcaraz despacha Lehecka e avança à semifinal do US Open

Em meio a tensão com Trump, Maduro exibe celular Huawei dado por Xi Jinping

Fala de Moraes sobre possível absolvição de Bolsonaro no STF é de abril

Petróleo sobe em meio a tensões geopolíticas e comerciais

Lula diz esperar que Trump se convença de que terá de negociar com Brasil e outros países

Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA sobe 20,28%, diz USDA

'Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório

União Brasil e PP anunciam desembarque do governo e ameaçam punir quem não sair

Versículos de força em momentos difíceis: 34 mensagens para perseverar

Investigação não apontou que PCC pagou por pesquisas eleitorais