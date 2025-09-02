Gonet relembra ameaça de Bolsonaro a Fux em ato de 7 de Setembro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, relembrou durante o 1º dia do julgamento da trama golpista a ameaça feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ministro do STF Luiz Fux em um ato de 7 de Setembro, em São Paulo.

O que aconteceu

Ao relembrar ameaça, Gonet olhou para Fux, que na época era presidente do Supremo. O ministro tem sido visto, nos bastidores, como uma esperança aos apoiadores de Bolsonaro no julgamento da trama golpista —ele criticou, por exemplo, o número de delações feitas por Mauro Cid durante a ação. Fux também foi o único ministro da Primeira Turma a votar contra o uso da tornozeleira para o ex-presidente.

No ato de 7 de Setembro de 2021, Bolsonaro, além de ameaçar Fux, chamou Alexandre de Moraes de "canalha". "Ou o chefe desse Poder enquadra os seus ou esse Poder pode sofrer aquilo que não queremos, porque nós valorizamos e reconhecemos o Poder de cada República", disse o então presidente para milhares de apoiadores na Paulista.

Para Gonet, a declaração de Bolsonaro "não pode ser confundida com um arroubo isolado, mas expunha o projeto autoritário". Hoje, teve início o julgamento do núcleo 1 da trama golpista que tem o ex-presidente e outras sete pessoas como réus.

O procurador-geral da República afirmou que o ex-presidente "incitava desabridamente a animosidade contra o Poder Judiciário". "A escalada verbal foi acompanhada por manifestações organizadas em que apareciam faixas com pedido de intervenção militar", citou Gonet. O PGR apresenta a acusação após o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, fazer a leitura do relatório.

Gonet defendeu a condenação de Bolsonaro e dos demais réus e rebateu os argumentos das defesas. Ao apresentar sua acusação, o procurador-geral negou que a denúncia narra episódios diferentes e sem conexão entre si. "Organização e método, a propósito, permearam o processo criminoso. Havia previsão de medidas de intervenção inaceitáveis constitucionalmente sobre o exercício das atividades do Poder Judiciário."

Foi nesse contexto que o presidente Jair Bolsonaro tornou pública, no dia da Pátria, a recusa em aceitar uma alternância democrática de poder em frases como 'não poderia participar de uma farsa como essa patrocinada pelo TSE' e essa outra 'só saio preso ou morto ou com vitória, quero dizer aos canalhas que nunca serei preso'.

Paulo Gonet, procurador-geral da República

As etapas do julgamento

Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resume tudo o que ocorreu no processo.

Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresenta manifestação em que deve pedir a condenação de todos os réus por cinco crimes.

Manifestação das defesas: Cada advogado terá uma hora para apresentar seus argumentos.

Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.

Voto dos demais ministros: Falam, na sequência, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente da Turma, Cristiano Zanin.