Gonet começa sustentação oral da PGR sobre trama golpista

02/09/2025 11h13

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, começou por volta das 11h desta terça-feira, 2, sua sustentação oral no julgamento sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele tem até duas horas para concluir sua manifestação, que deve reforçar elementos da acusação.

Depois, cada defesa terá o tempo de uma hora para apresentar seus argumentos. A defesa de Mauro Cid é a primeira a se manifestar porque ele firmou acordo de delação premiada. Em seguida, os demais se manifestam em ordem alfabética.

A Primeira Turma deu início nesta terça ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete ex-auxiliares próximos. O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de liderar a articulação por um golpe de Estado entre 2021 e 2023. Neste momento, a Primeira Turma julga somente o primeiro núcleo, o chamado "núcleo crucial" da trama golpista.

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas, somadas, podem chegar a 43 anos.

