'Derrete' a make e combate cravos: testamos óleo demaquilante da Hada Labo

Nas redes sociais, o cleansing oil Gokujyun ganhou destaque por "derreter" a maquiagem sem esforço e por auxiliar na remoção de cravos. Por isso, o Guia de Compras UOL testou o óleo removedor de maquiagem da marca japonesa Hada Labo, que está com desconto em varejistas como Amazon, Beleza na Web e Magalu.

Entre os principais destaques do óleo estão a facilidade para remover a maquiagem sem precisar esfregar e a sensação de maciez que deixa na pele após o uso. Confira a seguir o nosso teste e os pontos de atenção:

Pele limpa após usar oléo removedor de maquiagem Imagem: Juliana Almirante

Minha pele com maquiagem antes de usar óleo removedor Imagem: Juliana Almirante O que gostamos?

Remove a maquiagem sozinho. O óleo retira a make sem precisar usar disco de algodão ou lenços. Para usar, aplique um pump do óleo nas mãos e massageie a pele seca. Em seguida, é recomendado molhar as mãos e massagear novamente a pele até emulsionar. Depois, é só enxaguar a pele com um sabonete facial. Nessa última etapa, a fabricante indica usar o sabonete facial da própria marca para melhores resultados —já falamos dele aqui. Contudo, durante o teste, o gel de limpeza facial da Darrow foi usado e os resultados também foram satisfatórios.

Não precisa esfregar a pele. Ele tem uma consistência de óleo que desliza facilmente na pele quando a massageamos. Então, a sensação ao aplicar é bem suave e a maquiagem sai sem dificuldades.

Deixa a pele macia. O produto tem uma composição de óleos (jojoba e oliva), bem como dois tipos de ácido hialurônico. Assim, retira a maquiagem sem remover a hidratação da pele, segundo a marca. Na prática, é perceptível o quanto a pele fica macia após o uso do óleo.

Rende bem. Esse óleo vem em um frasco de 200 ml. Em pouco mais de um mês, ao usar ao menos quatro vezes por semana, o produto rendeu bastante.

Pontos de atenção

Remove make à prova d'água com um pouco de dificuldade. Ao aplicar uma máscara de cílios à prova d'água, o óleo conseguiu remover a maior parte do produto, mas ainda ficou um pouco de máscara ao redor dos olhos. Só depois de massagear com o óleo por mais tempo na região, os resíduos saíram por completo.

Precisa de enxágue. Outro ponto importante é que o produto precisa da etapa de enxágue do rosto, o que pode não ser prático se você estiver fora de casa. Além do mais, a necessidade de enxágue também dificulta retirar a make de apenas de uma parte do rosto, quando você deseja apenas corrigir os olhos e manter o batom, por exemplo.

Preço alto. Comparado com outros óleos removedores de maquiagem, o produto tem um preço um pouco elevado. A marca também não vende uma opção de refil para reaproveitar a embalagem, o que poderia deixar mais barata (e sustentável) a utilização de forma contínua.

O que mudou?

O cleansing oil da Hada Labo transformou a etapa de retirar a maquiagem em um momento de maior cuidado com a pele, já que tem propriedades hidratantes e deixa uma sensação de maciez no rosto.

Além disso, é comum sentir um pouco de ardor nos olhos ao usar alguns removedores de maquiagem disponíveis no mercado, mas não sei o mesmo incômodo com o produto da Hada Labo. Para completar: não tem cheiro.

Para quem é indicado

Segundo o fabricante, o produto é recomendado para todos os tipos de pele. Mesmo aplicado em uma pele oleosa, ele não deixou a sensação de oleosidade no rosto e também não provocou o aparecimento de cravos e espinhas.

Esse óleo é uma opção para quem deseja remover a maquiagem de uma maneira mais gentil, sem friccionar a pele com algodão ou lenços. Pode ser interessante para quem faz uso de maquiagem frequentemente, já que rende bem. Por outro lado, devido ao preço elevado, pode não ser acessível para todos os bolsos.

*Com informações de texto publicado em 29/10/2024.

