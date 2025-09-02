'Ninguém é obrigado a ficar no governo', diz Gleisi após anúncio do centrão

A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, afirmou deixou em aberto o destino dos ministros do centrão no governo Lula (PT), após o anúncio de desembarque do União Brasil e do PPP.

O que aconteceu

Pouco depois do anúncio, Gleisi disse respeitar a decisão, mas deixou claro que não vai segurar nenhum. "Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair", afirmou a ministra, por meio das redes sociais.

A Federação PP e União Brasil decidiu hoje que todos os filiados devem entregar os cargos no governo. A decisão atinge diretamente os ministros do Esporte, André Fufuca (PP-MA), e do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA).

Integrantes do União Brasil e do PP afirmam que Fufuca e Sabino resistem à saída. Procurados, os ministros ainda não se manifestaram. O espaço segue aberto.

Gleisi não deu nomes, mas deixou claro que desembarque ou permanência valem para todos. "Para quem tem mandato e para quem não tem mandato, inclusive para aqueles que indicam pessoas para posições no governo, seja na administração direta, indireta ou regionais", indicou a ministra.

A fala resvala na indicação de estatais. No governo, o argumento é que seria "fácil" para os partidos entregar ministérios como Esporte e Turismo, que estão longe dos maiores orçamentos da Esplanada, mas a figura muda com outras indicações.

O PP é responsável hoje pelas indicações na Caixa. O presidente Carlos Vieira assumiu em novembro de 2023 em negociação direta com o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o partido ganhou relevância no principal financiador de grandes obras sociais e públicas, como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida.

Já o União tem influência em estatais relevantes. Hoje, é da "cota" do partido os Correios e a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), por exemplo, que atende mais da metade dos municípios brasileiros.

Indicações do presidente do Senado Lira não devem ser prejudicadas. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) apadrinhou os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, e da Integração Nacional, Waldez Góes.

Pressão por apoio

Caciques dos dois partidos se reuniram com Fufuca hoje de manhã. O UOL adiantou que ele foi chamado à sede do União Brasil, em Brasília, para conversar com Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o senador Ciro Nogueira (PI), do PP, para tratar da saída do governo.

Ciro já vinha pedindo a saída do ministro. O presidente da sigla sempre foi contra a ida de Fufuca para o governo Lula. Conhecido por suas posições firmes, o deputado licenciado conseguiu fazer valer sua vontade de assumir a pasta do Esporte.

Lula pressionou os ministros a defenderem o governo. O presidente reclamou que os ministros não defendem a gestão em eventos partidários que são atacados.