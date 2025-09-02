Topo

Notícias

'Ninguém é obrigado a ficar no governo', diz Gleisi após anúncio do centrão

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT) - Adriano Machado / Reuters
A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT) Imagem: Adriano Machado / Reuters
Carolina Nogueira e Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

02/09/2025 18h35

A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, afirmou deixou em aberto o destino dos ministros do centrão no governo Lula (PT), após o anúncio de desembarque do União Brasil e do PPP.

O que aconteceu

Pouco depois do anúncio, Gleisi disse respeitar a decisão, mas deixou claro que não vai segurar nenhum. "Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair", afirmou a ministra, por meio das redes sociais.

A Federação PP e União Brasil decidiu hoje que todos os filiados devem entregar os cargos no governo. A decisão atinge diretamente os ministros do Esporte, André Fufuca (PP-MA), e do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA).

Integrantes do União Brasil e do PP afirmam que Fufuca e Sabino resistem à saída. Procurados, os ministros ainda não se manifestaram. O espaço segue aberto.

Gleisi não deu nomes, mas deixou claro que desembarque ou permanência valem para todos. "Para quem tem mandato e para quem não tem mandato, inclusive para aqueles que indicam pessoas para posições no governo, seja na administração direta, indireta ou regionais", indicou a ministra.

A fala resvala na indicação de estatais. No governo, o argumento é que seria "fácil" para os partidos entregar ministérios como Esporte e Turismo, que estão longe dos maiores orçamentos da Esplanada, mas a figura muda com outras indicações.

O PP é responsável hoje pelas indicações na Caixa. O presidente Carlos Vieira assumiu em novembro de 2023 em negociação direta com o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o partido ganhou relevância no principal financiador de grandes obras sociais e públicas, como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida.

Já o União tem influência em estatais relevantes. Hoje, é da "cota" do partido os Correios e a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), por exemplo, que atende mais da metade dos municípios brasileiros.

Indicações do presidente do Senado Lira não devem ser prejudicadas. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) apadrinhou os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, e da Integração Nacional, Waldez Góes.

Pressão por apoio

Caciques dos dois partidos se reuniram com Fufuca hoje de manhã. O UOL adiantou que ele foi chamado à sede do União Brasil, em Brasília, para conversar com Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o senador Ciro Nogueira (PI), do PP, para tratar da saída do governo.

Ciro já vinha pedindo a saída do ministro. O presidente da sigla sempre foi contra a ida de Fufuca para o governo Lula. Conhecido por suas posições firmes, o deputado licenciado conseguiu fazer valer sua vontade de assumir a pasta do Esporte.

Lula pressionou os ministros a defenderem o governo. O presidente reclamou que os ministros não defendem a gestão em eventos partidários que são atacados.

Quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a democracia e o estado de direito, nossa soberania. Precisam trabalhar conosco para aprovação das pautas do governo no Congresso Nacional.
Gleisi Hoffmann, sobre ministros

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Técnico da Venezuela vai tentar 'estragar' despedida de Messi na Argentina

Trump diz que 11 "narcoterroristas" morreram em ataque a embarcação no Caribe

Vondrousova desiste do US Open por lesão e Sabalenka avança à semifinal sem jogar

Bolsonaro está debilitado e também não irá ao julgamento amanhã, diz defesa

'Ninguém é obrigado a ficar no governo', diz Gleisi após anúncio do centrão

Lula: não há necessidade de temer sanção americana por julgamento de Bolsonaro

STF: 1ª Turma encerra sessão e julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus segue na quarta (3)

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas, diz Rubio

É falso que houve tentativa de sabotagem de avião que André Mendonça usaria

Trump diz estar comprometido com envio da Guarda Nacional para Chicago

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas (Rubio)