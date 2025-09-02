Topo

Notícias

Gastos com construção nos EUA recuam em julho

02/09/2025 11h31

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos Estados Unidos caíram em julho, uma vez que as altas taxas de hipoteca continuaram restringindo o mercado imobiliário.

O Departamento de Comércio informou nesta terça-feira que os gastos com construção caíram 0,1%, após uma queda não revisada de 0,4% em junho.

O declínio ficou em linha com as expectativas dos economistas. Os gastos caíram 2,8% na base anual em julho.

Os gastos com projetos de construção privada recuaram 0,2%. O investimento em construção residencial cresceu 0,1%, com os gastos em novos projetos de moradias unifamiliares subindo 0,1%.

O investimento residencial contraiu no segundo trimestre em seu maior ritmo em dois anos e meio. Espera-se que ele diminua ainda mais no terceiro trimestre, o que marcaria o terceiro declínio trimestral consecutivo.

As altas taxas de hipoteca têm prejudicado o mercado imobiliário. Embora tenham diminuído em relação aos níveis elevados deste ano, devido às expectativas de que o Federal Reserve voltará a cortar a taxa de juros em setembro, elas continuam elevadas.

Um mercado de trabalho em desaceleração também está se tornando uma restrição para as vendas de moradias.

Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares caíram 0,4% em julho. O investimento em estruturas privadas não residenciais, como escritórios e fábricas, diminuiu 0,5%. Os gastos com estruturas não residenciais contraíram no trimestre de abril a junho pelo segundo trimestre consecutivo.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Imea prevê safra de 51,72 milhões de t de milho em MT em 2025/26

Vencedora de concurso de beleza no RS some em SP ao voltar da Nova Zelândia

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,7%, afirma Sabesp

Chloe Malle sucede Anna Wintour à frente da Vogue nos EUA

Polícia da Indonésia dispara gás lacrimogêneo e balas de borracha contra protesto de estudantes

Oposição faz audiência-desagravo a Bolsonaro com ex-assessor de Moraes

Gonet diz que reunião de Bolsonaro com comandantes militares colocou em curso tentativa de golpe

Economia desacelera no 2T no Brasil, com crescimento de 0,4%

Israel mobiliza 40 mil reservistas para nova ofensiva em Gaza

Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet

Gonet relembra ameaça de Bolsonaro a Fux em ato de 7 de Setembro