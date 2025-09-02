Gabinete de Moraes defende legalidade de relatórios pedidos a Tagliaferro

O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), defendeu a legalidade de relatórios pedidos ao Tribunal Supremo Tribunal Federal, em 2022.

O que aconteceu

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, acusou o ministro de fraude processual. Em depoimento em uma audiência pública no Senado, o perito afirmou hoje que a data de um relatório foi fraudada para ocultar que uma operação policial contra empresários bolsonaristas se baseou apenas em uma reportagem publicada pelo portal Metrópoles.

Reportagem de 2022 revelou conversas de grandes empresários em favor de um golpe caso Lula ganhasse as eleições. O texto foi publicado em 17 de agosto. O UOL procurou o STF, e a assessoria do tribunal enviou uma nota do gabinete de Moraes. Os auxiliares do ministro informaram que houve uma decisão do magistrado em 19 de agosto, dois dias depois da reportagem. O pedido de produção de relatório ao TSE foi feito depois disso, como já havia acontecido em outros processos.

O relatório foi anexado ao processo dia 29, segundo o gabinete. A data coincide com o documento apresentado por hoje por Tagliaferro no Senado.

Após a decisão do Ministro relator, em 19 de agosto, foi solicitado relatório para o TSE, que foi juntado aos autos no dia 29 de agosto, tendo sido dada vista imediata às partes. Nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes

Pedidos de colaboração foram feitos a vários órgãos. O gabinete ainda informou que, nos inquéritos sobre milícias digitais e das fake news, "diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no exercício do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à Democracia e às Instituições".

Procedimento foi o mesmo de outros casos. Esses relatórios, a cargo da equipe de Tagliaferro no TSE, "simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais, de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas as investigações de milícias digitais". O procedimento tomado na investigação dos empresários foi "absolutamente idêntico", informou o gabinete de Moraes ao UOL. Auxiliares do ministro disseram que todos os procedimentos tomados na investigação foram "oficiais, regulares e documentados", segundo nota enviada pela assessoria do Supremo à reportagem.

Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria Geral da República. Nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes

