França pede a prisão de Assad e de seis outras ex-autoridades sírias por causa do ataque de 2012

PARIS (Reuters) - Juízes franceses emitiram mandados de prisão para sete ex-autoridades sírias, incluindo o ex-presidente Bashar al-Assad, pelo bombardeio de um centro de imprensa em Homs em 2012, disseram uma fonte judicial e uma organização de direitos humanos nesta terça-feira.

Homs, no oeste da Síria, foi um importante reduto rebelde durante a guerra civil síria e foi sitiada pelas forças do governo de Assad de 2011 a 2014. O cerco terminou com a retirada dos rebeldes anti-Assad da cidade.

Um foguete atingiu o "centro de imprensa informal" em 22 de fevereiro de 2012, matando a renomada jornalista norte-americana Marie Colvin e o fotógrafo francês Remi Ochlik e ferindo dois outros jornalistas e um intérprete.

A Federação Internacional de Direitos Humanos disse que as sete ex-autoridades foram acusadas de cumplicidade em crimes de guerra e crimes contra a humanidade pelo ataque ao centro.

A França permite a apresentação de casos de crimes contra a humanidade em seus tribunais. A fonte judicial disse que os sete mandados de prisão europeus foram emitidos no mês passado.

Outra organização de direitos humanos, o Centro Sírio para Mídia e Liberdade de Expressão, disse que a investigação judicial francesa descobriu que o ataque tinha como alvo deliberado jornalistas estrangeiros.

"A investigação judicial estabeleceu claramente que o ataque ao centro de imprensa informal em Bab Amr foi parte da intenção explícita do regime sírio de atacar jornalistas estrangeiros para limitar a cobertura da mídia sobre seus crimes e forçá-los a deixar a cidade e o país", disse Mazen Darwish, advogado e diretor-geral do Centro Sírio de Mídia e Liberdade de Expressão, em um comunicado.

Assad fugiu para a Rússia em dezembro de 2024, quando forças insurgentes tomaram a Síria com uma rápida ofensiva, pondo fim a mais de cinco décadas de governo de sua família.