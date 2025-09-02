Topo

Formação Bruta de Capital Fixo cai 2,2% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

Rio

02/09/2025 11h30

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu 2,2% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 2, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais que trouxeram, entre outros números, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB).

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, a FBCF mostrou alta de 4,1%.

Segundo o instituto, a taxa de investimento (FBCF/PIB) do segundo trimestre de 2025 ficou em 16,8%.

Conforme o instituto, o PIB brasileiro registrou alta de 0,4% no segundo trimestre deste ano ante o primeiro trimestre de 2025. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB apresentou alta de 2,2% no segundo trimestre de 2025.

Ainda de acordo com o instituto, o PIB do segundo trimestre de 2025 totalizou R$ 3,2 trilhões.

