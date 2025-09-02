Filho de Alain Delon tenta anular testamento do pai

O filho mais novo do ator francês Alain Delon recorreu à Justiça para cancelar o testamento deixado pelo pai, que considera favorável à irmã Anouchka Delon, disse o advogado Christophe Ayela, um dos testamenteiros.

Os três filhos do ator travaram uma batalha midiática e judicial antes de sua morte, em agosto de 2024, devido à saúde do pai, que se deteriorou significativamente em seus últimos anos de vida.

Alain-Fabien Delon, argumenta que seu pai "já não tinha o discernimento necessário" para tomar decisões após um derrame cerebral em 2019, segundo o advogado. Uma primeira audiência está marcada para o dia 9 de março de 2026, acrescentou.

O jovem de 31 anos busca anular um testamento de 2022 que transformou sua irmã Anouchka na única herdeira dos direitos do filme de 1963 "O Leopardo", no qual Delon atuou ao lado da italiana Claudia Cardinale.

Ele também contesta uma decisão de fevereiro de 2023 que concedeu à irmã o controle de 51% da empresa que administra os direitos de imagem e da marca de seu pai.

Devido ao agravamento do estado de saúde de Delon em seus últimos oitos meses de vida, um tribunal francês o colocou sob proteção judicial por cinco anos.

Os advogados do irmão mais velho, Anthony, e de Anouchka Delon não responderam imediatamente aos pedidos de comentários feitos pela AFP.

amd-sjw-ekf/tjc/mb/jc/aa

© Agence France-Presse