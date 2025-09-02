Topo

Notícias

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

02/09/2025 18h32

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,67%

Pontos: 140.335,16

Máxima estável: 141.279 pontos

Mínima de -1,17% : 139.625 pontos

Volume: R$ 21,17 bilhões

Variação em 2025: 16,67%

Variação no mês: -0,77%

Dow Jones: -0,55%

Pontos: 45.295,81

Nasdaq: -0,82%

Pontos: 21.279,63

Ibovespa Futuro: -0,89%

Pontos: 142.345

Máxima (pontos): 143.255

Mínima (pontos): 141.625

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,12

Variação: -1,7%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,35

Variação: +0,58%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,53

Variação: -1,04%

Ambev ON

Preço: R$ 12,15

Variação: -1,22%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,88

Variação: +0,83%

Vale PNA

Preço: R$ 55,45

Variação: -0,27%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,76

Variação: -1,84%

Vale ON

Preço: R$ 55,45

Variação: -0,27%

Itausa PN

Preço: R$ 11,10

Variação: -1,6%

Global 40

Cotação: 739,059 centavos de dólar

Variação: -0,21%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4743

Venda: R$ 5,4748

Variação: +0,64%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,91

Venda: R$ 6,01

Variação: +5,66%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4674

Venda: R$ 5,4680

Variação: +0,56%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 6,5800

Venda: R$ 6,1590

Variação: +8,91%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,5055

Variação: +0,51%

- Euro

Compra: US$ 1,1639 (às 18h20)

Venda: US$ 1,1643 (às 18h20)

Variação: -0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3730

Venda: R$ 6,3740

Variação: +0,05%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,6000

Venda: R$ 6,6580

Variação: +0,44%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.592,2 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,16%

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Técnico da Venezuela vai tentar 'estragar' despedida de Messi na Argentina

Trump diz que 11 "narcoterroristas" morreram em ataque a embarcação no Caribe

Vondrousova desiste do US Open por lesão e Sabalenka avança à semifinal sem jogar

Bolsonaro está debilitado e também não irá ao julgamento amanhã, diz defesa

'Ninguém é obrigado a ficar no governo', diz Gleisi após anúncio do centrão

Lula: não há necessidade de temer sanção americana por julgamento de Bolsonaro

STF: 1ª Turma encerra sessão e julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus segue na quarta (3)

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas, diz Rubio

É falso que houve tentativa de sabotagem de avião que André Mendonça usaria

Trump diz estar comprometido com envio da Guarda Nacional para Chicago

EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas (Rubio)