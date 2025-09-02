Fazer isso 1 a 2 horas antes de dormir pode ajudar a adormecer mais rápido

Chegar em casa cansado, deitar na cama e...nada de sono. O corpo pede descanso, mas a mente não desliga. Esse descompasso é comum.

A ciência já se debruçou em pesquisas do sono, e um estudo apontou uma relação curiosa entre um hábito e o adormecimento: um banho quente, tomado de 1 a 2 horas antes de deitar, pode ajudar no sono.

A pesquisa da Universidade do Texas (EUA), publicada no periódico Sleep Medicine Reviews, mostra que banhar-se em água entre 40ºC e 42ºC nesse intervalo de tempo acelera o início do sono em até 10 minutos e melhora a qualidade da noite de descanso.

O segredo está no relógio biológico. Nossa temperatura corporal sobe ao longo da tarde e, cerca de uma hora antes de dormir, cai de forma natural. Esse resfriamento interno funciona como um gatilho fisiológico para o sono profundo.

O banho quente estimula a circulação de sangue nas extremidades, favorece a termorregulação e ajuda o corpo a liberar calor mais rapidamente, ajudando a regular esse ciclo.

O que mais fazer para pegar no sono

É claro que o banho não é capaz, sozinho, de resolver os problemas de sono. E, em caso de dificuldades que atrapalhem a qualidade de vida, é fundamental procurar um especialista para investigar. Outros hábitos também podem ajudar a pegar no sono.

1. Automassagem: Massagear ombros, pescoço, orelhas e rosto ajuda a relaxar a musculatura e reduzir a tensão acumulada.

2. Respiração consciente: Focar no ritmo da respiração desacelera os pensamentos. Apoiar as mãos sobre o abdome e observar o movimento de expansão e contração cria um estado de calma.

3. Escaneamento corporal: Conduzir mentalmente a atenção da cabeça aos pés favorece o relaxamento progressivo do corpo inteiro.

4. Vá deitar só com sono: Evite transformar a cama em espaço de planejamento e preocupações. Se a mente não desligar, anote em um papel suas pendências antes de tentar dormir.

5. Conforto físico: Colchões e travesseiros adequados fazem diferença. Roupas leves, folgadas e de tecidos naturais, como o algodão, também ajudam.

6. Reduza a luz azul: Aparelhos eletrônicos atrapalham a produção de melatonina. Aplicativos que filtram a luz azul do celular podem atenuar o problema, mas o ideal é se desconectar antes de deitar.

7. Sons relaxantes: Músicas suaves e constantes, sem grandes variações de volume, criam um ambiente propício ao sono. Defina um tempo limite de cerca de 20 minutos para desligar automaticamente.

8. Leitura leve: Textos neutros, poemas ou romances tranquilos são ideais. Leituras que provoquem tensão ou exigem raciocínio intenso dificultam o relaxamento.

9. Meditação guiada: Áudios de meditação com voz suave e ritmo homogêneo podem criar um estado de tranquilidade ideal para o início do sono.

Além dessas medidas, vale lembrar que a higiene do sono é fundamental para melhorar seu sono. Isso inclui dicas mais conhecidas, mas nem sempre aplicadas, como ter horários regulares para dormir e acordar, evitar bebidas estimulantes, não comer alimentos pesados a noite, manter o quarto sem luz e restringir atividades com altas cargas de estímulos físicos, cognitivos e/ou emocionais na hora antes de dormir.

*Com informações de reportagens publicadas em 23/07/2019 e 02/03/2020