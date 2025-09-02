Fazenda aponta "leve viés de baixa" para projeção de crescimento de 2,5% do PIB de 2025

BRASÍLIA (Reuters) - A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda afirmou nesta terça-feira que a atual projeção oficial para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, uma alta de 2,5%, agora tem “leve viés de baixa” após resultado da atividade econômica do segundo trimestre.

Em nota técnica, a pasta afirmou que a avaliação é motivada pela desaceleração mais acentuada no segundo trimestre em relação ao que era esperado em julho, além da repercussão dos efeitos defasados e cumulativos da política monetária sobre a atividade.

O PIB do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 sobre o trimestre imediatamente anterior, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça, em resultado ligeiramente acima do esperado em pesquisa da Reuters.

"Atividades menos sensíveis ao ciclo monetário e de crédito contribuíram em maior magnitude para explicar a expansão da atividade no segundo trimestre", disse a pasta, apontando que componentes cíclicos deram contribuição menor, embora também positiva.

De acordo com a SPE, a desaceleração no segundo trimestre ocorreu em ritmo mais acentuado do que o previsto em julho.

Para o terceiro trimestre, a secretaria afirmou que o ritmo de crescimento projetado para o PIB na margem é pouco inferior ao observado no segundo trimestre.

"Embora a desaceleração nas concessões de crédito venha se acentuando nos últimos meses, junto com o aumento nas taxas de juros bancárias e na inadimplência, o mercado de trabalho segue resiliente, podendo impulsionar a atividade junto ao pagamento dos precatórios e à recente expansão do crédito consignado ao trabalhador", afirmou.

(Por Bernardo Caram)