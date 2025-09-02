É falso que houve tentativa de sabotagem de avião que André Mendonça usaria

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que André Mendonça, ministro do Supremo, teria escapado de uma tentativa de atentado.

Segundo as peças desinformativas, o magistrado teria sido avisado, pouco antes de embarcar, que o avião em que viajaria havia sido sabotado. Porém, não há qualquer indício em fontes oficiais de que a história seja procedente.

As postagens enganosas fazem uma alusão às teorias da conspiração envolvendo a morte do então ministro do STF Teori Zavascki em um acidente aéreo em 2017.

O que diz o post

Uma das publicações contém uma montagem com uma foto do ministro André Mendonça e, ao fundo, uma imagem de um avião em chamas. "Atentado contra Mendonça", diz o texto que acompanha a postagem.

Na sequência, há um vídeo no qual um homem diz que "sabotaram o avião do André Mendonça". Sem citar fontes, ele conta que o ministro supostamente faria um passeio de avião com um amigo e, antes de embarcar, teria recebido uma ligação avisando-o que a aeronave estaria "batizada" e que havia sido ativado contra ele o "plano Teoriza". O homem afirma que "toda a trama seria revelada após a perícia na aeronave".

Outra postagem semelhante traz uma foto de Mendonça e a palavra "Urgent". "O Sistema tentou matar André Mendonça, da mesma forma que foi feito com Teori Zavascki. Sabotaram o avião em que o ministro iria voar. Mas graças a Deus, ele foi informado antes e viajou em um avião comercial. Direto da Caserna.", diz o texto que acompanha o post.

Por que é falso

STF afirma que história é falsa. Ao UOL Confere, o Supremo informou que a "informação não é verdadeira". "Não houve nada nesse sentido", diz a corte.

Não há registro sobre suposta viagem de Mendonça, sabotagem e perícia em avião. Uma pesquisa no Google com termos relacionados à suposta história compartilhada pelas publicações enganosas não traz qualquer notícia publicada pela imprensa ou referências em fontes oficiais (aqui). Da mesma forma, não há qualquer menção ao suposto episódio nas redes sociais do ministro (aqui) ou nos sites da Polícia Federal (aqui) e da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) (aqui), que cuidariam das investigações e de uma eventual perícia se o caso fosse verdadeiro.

Ministro foi indicado por Bolsonaro. Em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro indicou Mendonça, na época ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), para a vaga aberta no STF com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello (aqui). O nome dele foi aprovado no Senado por 47 votos a 32 (aqui). O magistrado é um dos que mais discordam de Alexandre de Moraes no Supremo (aqui), em especial nas questões sobre a trama golpista (aqui, aqui e aqui).

Mendonça é relator de investigações de fraudes no INSS. Após novo sorteio no STF, o ministro assumiu a relatoria do caso, que estava sob responsabilidade de Dias Toffoli (aqui e aqui). A oposição comanda a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS, que apura o desvio bilionário em aposentadorias e pensões (aqui). O posicionamento de Mendonça e as derrotas do governo no escândalo do INSS alimentam as teorias conspiratórias a que se referem os posts desinformativos.

Morte de Teori Zavascki suscitou teorias conspiratórias. Em janeiro de 2017, o ministro fazia uma viagem de férias quando o avião em que estava caiu no mar em Paraty (RJ) (aqui). Zavascki era o relator da Lava Jato, o que alimentou uma série de teorias da conspiração em torno de sua morte (aqui). De acordo com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), fatores como o mau tempo na região, baixa visibilidade e desorientação do piloto foram as principais causas do acidente (aqui).

