Qual é o masculino de fada na língua portuguesa?

Billy Porter vive fada madrinha em novo "Cinderela" - Reprodução
02/09/2025 20h54

Nos contos, filmes e até em séries animadas, as fadas são criaturas mágicas aparecem em diferentes formas. Basta lembrar de Billy Porter como fada madrinha no longa "Cinderela" (2021) ou do desenho animado "Os Padrinhos Mágicos", onde o personagem Cosmo divide as aventuras com Wanda.

Já em 1997, o cinema apresentou "Um Passe de Mágica", em que Martin Short interpretou Murray, uma fada atrapalhada e nada convencional. Mas surge a dúvida: como chamar esses personagens quando são masculinos?

Qual o masculino de fada na Língua Portuguesa?

"Fada" é um substantivo sem flexão de gênero. O mesmo termo pode designar tanto uma fada feminina quanto uma fada masculina. O contexto é que vai indicar o gênero do personagem.

Na prática, o masculino de fada não existe — a palavra é a mesma para todos. Podemos dizer "uma fada" ou "um fada", dependendo do gênero atribuído ao personagem.

A principal origem das fadas é o folclore irlandês. Lá, eram retratadas como seres misteriosos associados à natureza e outros locais como pântanos, ilhas, cavernas e lagos.

Na língua gaélica, o termo usado para defini-las é Sidhe (ou Sí), que pode se referir não só às fadas. A palavra também designa os próprios locais onde essas criaturas habitam.

