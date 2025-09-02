EUA usará "todo seu poder" para "erradicar" cartéis de drogas, diz Rubio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, prometeu nesta terça-feira (2) que os Estados Unidos continuarão utilizando "todo o seu poder" para "erradicar" os cartéis de drogas, depois que forças do país destruíram no Caribe uma embarcação proveniente da Venezuela.

"O presidente Donald Trump deixou muito claro que vai utilizar todo o poder dos Estados Unidos, todo o poderio dos Estados Unidos, para enfrentar e erradicar esses cartéis de drogas, não importa de onde operem", disse Rubio a jornalistas ao sair de Miami rumo a uma visita ao México.

