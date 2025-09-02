EUA: Kraft Heinz anuncia plano de cisão em duas empresas até 2º semestre de 2026

A Kraft Heinz confirmou nesta terça-feira (2) o plano de cisão em duas empresas independentes e listadas em bolsa, disse em comunicado. A separação sugerida deverá ser isenta de impostos para a Kraft e seus acionistas, segundo a nota. A companhia estimou até US$ 300 milhões em perdas de sinergia, "mas com claras oportunidades de mitigar boa parte delas no curto prazo", disse. A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2026, dependendo do cumprimento de condições habituais, parecer fiscal e efetivação dos registros necessários. Os nomes oficiais das empresas serão decididos posteriormente.

Uma das empresas resultantes da cisão, chamada provisoriamente de Global Taste Elevation Co., reunirá marcas como Heinz, Philadelphia e Kraft Mac & Chees, que representam cerca de 75% das vendas líquidas em molhos, pastas e temperos. Segundo o comunicado, a companhia obteve US$ 15,4 bilhões em vendas líquidas em 2024 e cerca de US$ 4,0 bilhões em Ebitda ajustado. Além disso, a Kraft Heinz afirmou que trabalha com uma empresa global de recrutamento executivo para identificar candidatos ao cargo de CEO.

A segunda empresa, identificada como North American Grocery Co., contará com as marcas Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables, sob liderança de Carlos Abrams-Rivera, atual CEO da Kraft Heinz. De acordo com o comunicado, a unidade de portfólio de produtos básicos da América do Norte somou US$ 10,4 bilhões em vendas líquidas em 2024 e cerca de US$ 2,3 bilhões em Ebitda ajustado.

"As marcas da Kraft Heinz são icônicas e amadas, mas a complexidade da nossa estrutura atual dificulta a alocação eficiente de capital, a priorização de iniciativas e a geração de escala nas áreas mais promissoras", afirmou em nota o presidente executivo do Conselho, Miguel Patricio. "Ao nos separarmos em duas empresas, poderemos direcionar a atenção e os recursos certos para liberar o potencial de cada marca, impulsionar um desempenho melhor e criar valor sustentável para os acionistas", acrescentou.

