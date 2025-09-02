Empresário é denunciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

O Ministério Público de Santa Catarina denunciou o empresário Ralf Junior Dombek Manke, 37, suspeito de assassinar dois corretores dentro de uma imobiliária em Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina, no mês passado.

O que aconteceu

MP apresentou ontem à Justiça denúncia contra Ralf por porte ilegal de arma e duplo homicídio. Em nota, o órgão divulgou que, considerando a gravidade dos crimes, também pediu a manutenção da prisão preventiva do acusado, que segue detido no Complexo Penitenciário de Itajaí (SC).

Empresário é acusado de alvejar e matar os corretores Deyvid Luiz Leite, 46, e Thiago Adolfo, 29. Segundo as investigações, as vítimas foram assassinadas por disparos de pistola 9 mm e não tiveram chance de defesa. O mais jovem foi atingido por oito tiros, enquanto o outro foi alvo de dois disparos, um no tórax e outro no abdômen.

MP apontou motivo torpe e uso de arma de fogo de uso restrito pelo denunciado. Em nota, o órgão divulgou que, a partir da denúncia, ele será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem informar prazos.

Estamos diante de crimes graves, praticados com crueldade e por motivo torpe. O Ministério Público vai atuar para que o denunciado seja levado ao Tribunal do Júri e responsabilizado de acordo com a lei, garantindo também que as famílias das vítimas tenham voz no processo. Promotora de Justiça Ana Laura Peronio Omizzolo, em nota

Ralf alega que agiu em legítima defesa. Segundo a defesa do empresário, durante uma reunião com os corretores, ele teria tido a integridade física e de sua família ameaçada por Thiago e Deyvid. Nesse momento, por ter se sentido coagido ao pensar que os corretores estavam armados, agiu primeiro e atirou contra os dois, de acordo com seu advogado.

Relembre o caso

Crime aconteceu no dia 1º de julho dentro de imobiliária que pertence a Ralf. Na ocasião, os três estavam reunidos para acertar detalhes da venda de parte do negócio.

Deyvid havia se tornado sócio da imobiliária do empresário. Thiago, que conhecia as duas partes, agiu como intermediário do negócio. No dia do duplo homicídio, os três estavam sozinhos em uma sala e tratavam de uma dívida no valor de R$ 25 mil que estava atrasada. A conversa teria escalado para uma discussão que culminou nos disparos.

Após o crime, o empresário fugiu da imobiliária e ligou para um policial militar que é seu conhecido. Ao PM, ele relatou os disparos e foi orientado pelo agente a se entregar. Ralf foi localizado em um posto de combustíveis e preso em flagrante. Ele confessou o crime e estava com as roupas manchadas de sangue.

Antes de fugir, Ralf retirou equipamento que armazenava imagens de segurança da imobiliária, ainda segundo o MP. O órgão classifica a atitude do acusado como tentativa de ocultar provas dos assassinatos.

Empresário tinha registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). No entanto, ele não tinha permissão para portar arma ostensivamente.

Defesa diz que colabora com as investigações e reitera inocência de Ralf. Leia abaixo a nota na íntegra enviada pela equipe que representa o empresário na Justiça após a denúncia do MP.

A defesa de Ralf Manke, ciente da denúncia oferecida pelo Ministério Público, reitera seu compromisso com a Justiça e ressalta que não poupou esforços para colaborar com a elucidação dos fatos ao longo da investigação policial.

O oferecimento da denúncia representa o início da fase processual, ocasião em que a Defesa poderá se manifestar formalmente e produzir provas capazes de demonstrar a inocência de Ralf Manke.

O resultado apresentado não trouxe qualquer surpresa, pois apenas confirmou aquilo que a Defesa já antecipava, estando os elementos colhidos em consonância com a linha sustentada desde o início. Com o avanço da persecução penal, a Defesa apresentará novos elementos probatórios, todos aptos a corroborar e fortalecer a tese defensiva.

Defesa de Ralf Junior Dombek Manke, em nota

Quem eram as vítimas

Deyvid Luiz Leite e Thiago Adolfo foram mortos dentro de imobiliária durante reunião de negócios Imagem: Reprodução

Além de corretor de imóveis, Deyvid Luiz Leite também era cantor sertanejo. Natural de Garuva (SC), ele também atendia pelo nome artístico Davi Magalhães e integrava a dupla Davi e Daniel.

Cantor fez parceria com outros artistas sertanejos. Em 2022, Deyvid gravou um DVD que também contou com as participações de Léo Nascimento e Luiza Martins. Em 2023, ele gravou com a dupla João Neto & Frederico.

Deyvid também exerceu cargo públicos na administração de Garuva. Foi diretor de Saneamento Ambiental e diretor de Desenvolvimento Econômico do município.

Thiago Adolfo era empresário, CEO da Ibiza Imóveis. Ele, que também atuava como corretor de imóveis, era natural de Umuarama (PR).

Corretor mais novo era especialista em investimentos imobiliários. Nas redes sociais, Adolfo informava que trabalhava nesse ramo há sete anos.