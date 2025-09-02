Topo

Notícias

Em 12 meses, economia brasileira acumula 6º maior crescimento do G20

02/09/2025 15h31

A coordenadora da Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, atribuiu a desaceleração à política monetária restritiva, ou seja, juros altos, ferramenta do Banco Central (BC) para conter a inflação.

Os juros altos têm o efeito de desestimular o consumo e o investimento, esfriando a economia e diminuindo a demanda por bens e serviços, consequentemente, tirando força da inflação.

Próximo trimestre

Para o terceiro trimestre, a SPE projeta ritmo de crescimento do PIB "pouco inferior" ao observado para o segundo trimestre.

"Embora a desaceleração nas concessões de crédito venha se acentuando nos últimos meses, junto com o aumento nas taxas de juros bancárias e na inadimplência, o mercado de trabalho segue resiliente, podendo impulsionar a atividade junto ao pagamento dos precatórios [dívidas judiciais do governo] e à recente expansão do crédito consignado ao trabalhador", escreve a análise.

Com o resultado dessa terça-feira, a SPE afirma que a projeção inicial de crescimento de 2,5% para 2025 tem "leve viés de baixa devido à desaceleração mais acentuada do crescimento no segundo trimestre comparativamente ao esperado em julho e ainda em repercussão aos efeitos defasados e cumulativos da política monetária na atividade econômica".

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório

União Brasil e PP anunciam desembarque do governo e ameaçam punir quem não sair

Versículos de força em momentos difíceis: 34 mensagens para perseverar

Investigação não apontou que PCC pagou por pesquisas eleitorais

EUA afirma que atacou navio narcotraficante da Venezuela

Atentado suicida deixa ao menos 11 mortos em ato político no Paquistão

Lula: 'Pessoas começam a perceber que vivemos período nefasto da história'

Empresa de IA Anthropic triplica seu valor de mercado e vale US$ 183 bilhões

Trump afirma que pedirá à Suprema Corte uma "decisão expedita" em apelação por tarifas

PF indicia mulher que hostilizou Dino em avião às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro manipula capa da Veja sobre julgamento no STF