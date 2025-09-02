Eduardo Bolsonaro ataca Moraes durante julgamento: 'Iniciou a inquisição'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atacou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) durante o primeiro dia do julgamento da ação sobre tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Eduardo, que está morando nos EUA, atacou Moraes no X. "O violador de direitos humanos iniciou a inquisição", escreveu o parlamentar. Em março deste ano, o deputado pediu uma licença de 122 dias, tempo máximo de afastamento previsto pela Câmara. Esse prazo, no entanto, se encerrou em 20 de julho —desde então, o deputado vem acumulando ausências.

Deputado classificou julgamento no STF como "teatro histórico". "Percebam que quando ele relata os argumentos da defesa tudo faz sentido, já a parte da acusação há uma notória e forçada narrativa", acrescentou.

O filho do ex-presidente também criticou a acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República). Eduardo argumentou que não há provas que conectem Jair Bolsonaro ao 8 de Janeiro. "Para a condenação de qualquer crime, ainda que julgado por um tribunal de exceção, faz-se necessário o nexo causal", publicou.

PGR pede a condenação de todos os oito réus do núcleo central por cinco crimes: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

Ex-presidente sabia da existência e deu aval à chamada "minuta do golpe", segundo a PGR. O decreto trazia medidas para implementar um golpe de Estado no país e não permitir que Lula, vencedor da disputa na eleição presidencial de 2022, assumisse o cargo. Ainda segundo a Procuradoria, Bolsonaro tinha conhecimento também do plano "Punhal Verde e Amarelo", para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Bolsonaro e os demais réus podem ser condenados se três ministros votarem a favor da tese da acusação. Se a maioria se posicionar pela condenação, os ministros definem em seguida a chamada dosimetria, ou seja, qual tempo cada réu deve cumprir de pena a partir do entendimento se cometeram cada crime.

Interferência dos EUA

Jair Bolsonaro e Donald Trump Imagem: Alan Santos

Julgamento ocorre em meio a uma interferência sem precedentes dos Estados Unidos. O país sancionou o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, criada para punir pessoas envolvidas em violações dos direitos humanos. A medida foi adotada em meio às articulações de Eduardo Bolsonaro contra o STF e o governo brasileiro nos Estados Unidos.

EUA também suspenderam vistos de oito dos 11 ministros do STF. A ideia era usar a eventual revogação das sanções dos EUA para pressionar o tribunal a não condenar o ex-presidente, segundo relatório final da Polícia Federal.

PF indiciou Bolsonaro e Eduardo por tentarem obstruir ação penal do golpe

Deputado federal Eduardo Bolsonaro discursa em frente à bandeira dos Estados Unidos Imagem: Mandel Ngan/AFP - 24/2/2024

Polícia Federal indiciou o ex-presidente e o deputado por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Eduardo está nos EUA desde o fim de fevereiro e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

Investigados tinham "ciência prévia" das ações dos EUA, conforme o relatório. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado brasileiro", diz o documento.

Investigadores encontraram um documento em que Bolsonaro pediria asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O arquivo, encontrado no celular do ex-presidente, dizia que ele é "perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos" no Brasil. O material teria sido salvo pela última vez em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após uma operação que apreendeu o passaporte de Bolsonaro.

O inquérito que apura obstrução de Justiça foi instaurado em 26 de maio, por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro acatou um pedido da PGR, que afirmou que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA para coagir o Judiciário e o Legislativo com objetivo de beneficiar o pai.

Eduardo negou que sua atuação nos EUA tenha o "objetivo de interferir em qualquer processo em curso no Brasil". O deputado disse ser "lamentável e vergonhoso" a PF "tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais", entre ele e seu pai. Afirmou também que o "objetivo" do indiciamento "não se trata de justiça, mas de provocar o desgaste político" dele e de seus aliados.