Topo

Notícias

Dupla Venus Williams-Leylah Fernandez é eliminada nas quartas de final do US Open

02/09/2025 20h42

Após três vitórias emocionantes, a icônica Venus Williams e a jovem Leylah Fernandez foram eliminadas nesta terça-feira (2) nas quartas de final do torneio de duplas femininas do US Open.

A americana e a canadense perderam por 6-1 e 6-2 para a dupla que é a primeira cabeça de chave da competição, formada pela americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova. 

Venus Williams, de 45 anos, deixou a quadra de Nova York com um sorriso no rosto, agradecendo aos 14 mil torcedores pelo apoio entusiasmado durante todo o torneio. 

A irmã mais velha das Williams, que retornou às competições em julho após mais de um ano de pausa, também teve uma breve passagem pela categoria de simples.

A californiana não pretende disputar outros torneios este ano, mas manteve seus planos para a próxima temporada.

O desempenho em duplas de Williams e Fernández, que se classificaram por meio de um convite de última hora, foi uma das maiores sensações deste US Open, onde elas emocionaram os fãs com três contundentes vitórias consecutivas.

Na segunda-feira, a californiana disse que sua irmã Serena as estava acompanhando à distância e dando conselhos, e a incentivou a ir a Flushing Meadows para apoiá-las presencialmente.

gbv/cl/aam/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Fortaleza demite técnico português Renato Paiva

Justiça boliviana condena dois sacerdotes jesuítas por encobrir mais de 85 abusos sexuais

Papa Leão receberá presidente de Israel no Vaticano, mas convite vira questão

Gabinete de Moraes defende legalidade de relatórios pedidos a Tagliaferro

Senado aprova projeto que altera regras de inelegibilidade

Especialistas dos EUA criticam relatório climático de Trump

Ministro contraria PP e diz continuar trabalhando 'normalmente' no governo

Como foi o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro

Dupla Venus Williams-Leylah Fernandez é eliminada nas quartas de final do US Open

República Dominicana declara como terrorista o suposto cartel de Maduro

Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias