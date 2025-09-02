Dólar sobe na abertura com PIB do Brasil e julgamento de Bolsonaro em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista subia ante o real nas primeiras negociações desta terça-feira, conforme o mercado doméstico avaliava os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para o segundo trimestre, com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado também no radar.

Às 9h04, o dólar à vista subia 0,72%, a R$5,4785 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,65%, a R$5,513.

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,31%, a R$5,4391.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fernando Cardoso)