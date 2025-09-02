Fala de Moraes sobre possível absolvição de Bolsonaro no STF é de abril

Publicações nas redes sociais confundem ao tratar como recente uma declaração de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, sobre uma possível absolvição de Jair Bolsonaro.

As publicações enganosas dão a entender que a fala de Moraes significaria uma reviravolta no julgamento do ex-presidente no STF, que começou hoje, por seu envolvimento na trama golpista.

De fato, Moraes falou sobre a possibilidade de Bolsonaro ser absolvido, mas a declaração foi dada em abril deste ano, quando a ação criminal no Supremo ainda estava na fase inicial.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

"Reviravolta no caso Bolsonaro !!", diz a mensagem contida na publicação.

Um vídeo traz a reprodução de uma notícia. Um homem aparece à frente da reportagem, cujo título é o seguinte: "Moraes admite possibilidade de absolvição de Bolsonaro, mas reforça inelegibilidade como 'ponto final'".

O homem diz que "a notícia é uma bomba" e "a esquerda vai chorar". Ele afirma que Moraes "não encontrou nada contra" Bolsonaro, "já está admitindo que o cara é inocente" e que "toda aquela narrativa caiu por terra". O homem conclui dizendo que "Bolsonaro será absolvido".

Por que é distorcido

Declaração de Moraes foi dada em abril. Uma pesquisa no Google pela notícia reproduzida pelas publicações enganosas (aqui) levou a uma reportagem publicada pelo site Hora Brasília em 8 de abril deste ano (aqui). Ela cita a revista norte-americana The New Yorker, que publicou um perfil do ministro no dia anterior. No texto original (aqui, em inglês), o jornalista Jon Lee Anderson pergunta a Moraes se ele enxergava algum cenário em que Bolsonaro pudesse retomar o poder. "É possível que Bolsonaro seja absolvido na ação penal, porque o julgamento está apenas começando. Mas ele tem duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral por inelegibilidade. Então, não há possibilidade de seu retorno —porque ambos os casos já foram apelados e agora estão no Supremo Tribunal Federal. Somente o Supremo Tribunal Federal poderia revertê-los, e não vejo a menor possibilidade de isso acontecer", respondeu o ministro.

STF tornou Bolsonaro réu em março. Em decisão unânime, a Primeira Turma do Supremo decidiu tornar réus o ex-presidente e outros sete membros do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. Como relator do processo, Moraes foi o primeiro a votar a favor do recebimento da denúncia feita pela PGR (Procuradoria-Geral da República). A partir desta decisão do STF, foi aberta uma ação penal contra Bolsonaro e seus aliados (aqui e aqui).

Julgamento de Bolsonaro no STF começou hoje. No primeiro dia, Moraes leu um relatório resumindo tudo o que ocorreu na ação. Paulo Gonet, procurador-geral da República, apresentou sua manifestação e pediu a condenação dos oito réus. Em seguida, as defesas de cada um dos réus começaram a fazer suas sustentações. Encerrada esta fase, os ministros declaram seus votos pela condenação ou absolvição; o primeiro a anunciar sua decisão é Moraes, relator do processo (aqui). As sessões estão previstas para as duas primeiras semanas de setembro, nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 (aqui).

Bolsonaro está inelegível até 2030. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou o ex-presidente inelegível por oito anos, contados a partir das eleições de 2022, baseado em duas ações. Na primeira, em junho de 2023, Bolsonaro foi condenado por conta da reunião realizada com embaixadores cerca de um ano antes (aqui). O encontro foi transmitido ao vivo pela TV Brasil e ficou marcado pelos ataques proferidos pelo então presidente à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro (aqui). Na segunda, em outubro de 2023, o tribunal condenou Bolsonaro e o general Walter Braga Netto, seu candidato a vice na chapa, por abuso de poder e uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 8.600 visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news