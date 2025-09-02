Diplomata da Indonésia é assassinado no Peru

Um diplomata da embaixada da Indonésia, em Lima, foi morto a tiros por um assassino de aluguel, na noite de segunda-feira (1º), um crime que a polícia investiga em meio a uma onda de violência urbana na capital peruana.

O Ministério das Relações Exteriores do Peru informou, nesta terça-feira (2), que a vítima é Zetro Leonardo Purba, de 40 anos, que havia chegado ao Peru no último mês de abril acompanhado por sua família.

O diplomata foi morto a tiros por um assassino de aluguel em uma motocicleta quando chegava ao seu apartamento no distrito residencial de Lince em sua bicicleta, segundo imagens de câmeras de segurança da prefeitura divulgadas pela imprensa local e redes sociais.

A Procuradoria anunciou, nesta terça-feira, em um comunicado, que agentes da divisão de homicídios da polícia estão interrogando a família do diplomata em busca de suspeitos "para esclarecer o ocorrido".

O Ministério das Relações Exteriores do Peru afirmou, em um comunicado, "que este crime será investigado a fundo".

"Não se descarta um ajuste de contas", indicou o comandante da polícia, David Guivar, à emissora estatal TV Perú.

As autoridades peruanas anunciaram também que reforçarão a vigilância policial na sede diplomática e fornecerão "toda a assistência e proteção necessária" ao embaixador da Indonésia em Lima.

Segundo a polícia, não existem registros recentes de assassinatos de diplomatas estrangeiros no país.

cm/ljc/db/rm/aa

© Agence France-Presse