Topo

Notícias

Detentas de Bangu fazem motim por causa da qualidade da comida

02/09/2025 20h23

Sete mulheres que cumprem pena no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, no Complexo Penitenciário de Gericinó, fizeram um motim, ateando fogo em colchões.

"O caso teve início a partir de reclamações sobre a situação da comida e foi controlada pelo Grupamento de Intervenção Tática", informou Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Não houve registro de feridos.

Notícias relacionadas:

Sete internas foram identificadas como participantes da ação. Quatro delas foram transferidas para o isolamento da Penitenciária Feminina Talavera Bruce. Outras três encaminhadas para uma unidade masculina no presídio de segurança máxima Bangu 1, também no Complexo Penitenciário de Gericinó, onde vão ficar em isolamento.

Bangu 1 é um presídio de segurança máxima conhecido por abrigar presos perigosos e pela estrutura com quatro galerias, cada uma com 12 celas individuais, separadas por facção criminosa, como a da milícia e do Comando Vermelho.

De acordo com a Seap, uma nutricionista e representantes da empresa responsável pela alimentação foram encaminhados à unidade para verificar a qualidade da comida.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Fortaleza demite técnico português Renato Paiva

Justiça boliviana condena dois sacerdotes jesuítas por encobrir mais de 85 abusos sexuais

Papa Leão receberá presidente de Israel no Vaticano, mas convite vira questão

Gabinete de Moraes defende legalidade de relatórios pedidos a Tagliaferro

Senado aprova projeto que altera regras de inelegibilidade

Especialistas dos EUA criticam relatório climático de Trump

Ministro contraria PP e diz continuar trabalhando 'normalmente' no governo

Como foi o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro

Dupla Venus Williams-Leylah Fernandez é eliminada nas quartas de final do US Open

República Dominicana declara como terrorista o suposto cartel de Maduro

Senado aprova projeto que mira empresas de fachada com dívidas milionárias