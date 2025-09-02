Deslizamento de terra mata mais de 1.000 pessoas no Sudão

Mais de 1.000 pessoas morreram em um deslizamento massivo de terra na região de Darfur, no oeste do Sudão, informou na noite de ontem (1º) um grupo rebelde que controla a área. Segundo a organização, apenas um morador conseguiu sobreviver à tragédia.

O que aconteceu

Deslizamento devastador atinge aldeia nas montanhas de Marra. Um "deslizamento massivo e devastador" atingiu no domingo (31) a aldeia de Tarasin, localizada nas montanhas de Marra, informou o Movimento de Libertação do Sudão em comunicado. A região é de difícil acesso e sofre há anos com a violência da guerra civil.

Apenas um sobrevivente encontrado. De acordo com a organização, as informações preliminares indicam que praticamente toda a população da aldeia foi soterrada. O grupo estima que milhares de pessoas tenham morrido e relata que apenas uma conseguiu escapar com vida. Não há detalhes sobre a identidade da vítima nem sobre seu estado de saúde.

Comunidade agrícola destruída em poucos minutos. O deslizamento arrasou completamente Tarasin e devastou parte de uma área conhecida pela produção de cítricos, uma das principais fontes de sustento da população local. Casas, plantações e estradas desapareceram sob a lama.

Rebeldes pedem ajuda da ONU e de organizações internacionais. O Movimento de Libertação do Sudão apelou à Organização das Nações Unidas e a entidades humanitárias para que apoiem as operações de busca e resgate, além da remoção dos corpos. O grupo afirmou que, sem auxílio externo, não será possível lidar com a dimensão da catástrofe.

Tragédia agrava crise humanitária provocada pela guerra civil. O deslizamento acontece em meio a um conflito que já dura três anos e mergulhou o Sudão em uma das piores crises humanitárias do mundo. Em Darfur, milhares de famílias enfrentam a fome, enquanto os combates se intensificaram desde que o Exército assumiu o controle da capital, Cartum, em março.