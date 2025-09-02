Denúncias contra Ciro Nogueira foram rejeitadas pelo STF ao menos 5 vezes

Ao menos cinco denúncias contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI) foram rejeitadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nos últimos anos.

Ontem o parlamentar foi acusado de ter recebido dinheiro do PCC. A informação foi publicada pelo portal ICL Notícias.

O que aconteceu

O atual presidente nacional do PP já foi alvo de denúncias e investigações, incluindo ações por corrupção na Lava Jato. Em todas as acusações, o senador negou irregularidades ou participação em esquemas suspeitos.

Ciro é atualmente acusado de ter recebido dinheiro vivo pago por chefes do PCC. Segundo reportagem do ICL Notícias publicada ontem, líderes de um esquema de corrupção teriam dado dinheiro a ele em seu gabinete, em agosto do ano passado.

No caso da Lava Jato, o senador foi acusado de ter recebido propinas de diferentes empreiteiras. Na primeira denúncia, apresentada em novembro de 2016 pela PGR (Procuradoria-Geral da República), Ciro foi acusado de ter recebido R$ 2 milhões da UTC Engenharia, com a promessa de favorecê-la em obras do Ministério das Cidades no Piauí.

STF rejeitou o caso. O entendimento da maioria dos ministros foi de que não havia outras provas, além das delações. O processo chegou a receber um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e a sessão ficou suspensa por quase dois meses. Foi retomada em agosto de 2018, quando o senador obteve decisão favorável.

Ainda em 2018, Ciro foi acusado de receber propina da JBS para garantir o apoio do PP à reeleição de Dilma Rousseff (PT). Os delatores da empresa disseram que Ciro teria recebido cerca de R$ 2,9 milhões.

PF viu crime, mas a PGR defendeu arquivamento, e foi atendida pelo STF. Em 2022, a Polícia Federal concluiu que houve crime de corrupção passiva. Para a PGR, entretanto, a investigação deveria ser arquivada, sob a justificativa de que as diligências da PF não tiveram êxito na "produção de lastro probatório apto à deflagração de ação penal" contra Ciro. No mesmo ano, a ministra Rosa Weber determinou o arquivamento do inquérito, aberto originalmente pelo Supremo.

Em 2020, a PGR apresentou nova denúncia, apontando que Ciro teria recebido R$ 7,3 milhões da Odebrecht. O dinheiro teria sido enviado para o senador usar em campanhas eleitorais de 2010 e 2014.

Baseada em delações, a acusação foi rejeitada pelo STF três anos depois. A decisão ocorreu após o ministro Dias Toffoli anular todas as provas obtidas no acordo de leniência com a Odebrecht. A determinação de Toffoli beneficiou também o presidente Lula em outros processos da operação Lava Jato.

Tentativa de comprar silêncio

Na esteira desses processos, Ciro também foi acusado de obstruir as investigações contra ele, em 2018. A denúncia da PGR apontou que o senador teria tentado comprar o silêncio de José Expedito, um ex-assessor que testemunhou em uma das investigações de desdobramento da Lava Jato, conhecida como "quadrilhão do PP".

A PGR apontou que Ciro e outros dois deputados teriam tentado subornar o ex-assessor e até ameaçá-lo de morte. Expedito acusou Ciro, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e outros dois parlamentares de formar uma organização criminosa que teria influência sobre a diretoria da Petrobras. O grupo comandaria um esquema de corrupção por meio de empresas com contrato com a estatal, o que teria levado a empresa a prejuízos.

Em 2021, o ministro do STF Kassio Nunes Marques foi o voto de desempate a favor do senador. O ministro Gilmar Mendes afirmou, em seu voto divergente, que não havia "nenhum elemento probatório" que pudesse indicar que Ciro teria se encontrado ou até mesmo se comunicado com a testemunha.

A denúncia foi arquivada pela 2ª Turma do Supremo em março de 2021. O julgamento do caso já estava parado desde junho de 2020, quando Gilmar Mendes pediu vistas do processo. As defesas dos deputados entraram com recurso e o voto de Nunes Marques foi, mais uma vez, decisivo para o arquivamento da ação contra Ciro. Os ministros afirmaram que a acusação era frágil e baseada na versão de delatores.

As denúncias que envolvem Ciro Nogueira, senador pelo PP Imagem: Arte/UOL

O caso PCC

Segundo informações do ICL Notícias, os líderes do esquema que teriam feito entrega de dinheiro a Ciro são procurados pela polícia. Um suposto esquema de lavagem de dinheiro foi revelado semana passada pela PF —a investigação apura uma estrutura de fraudes e lavagem de dinheiro, principalmente no setor de combustíveis.

Os suspeitos usavam usinas para fornecer combustível. Depois disso, distribuíam o produto adulterado e criavam um emaranhado fiscal para driblar fiscalização. A organização criminosa teria usado ainda fintechs para movimentar e ocultar o dinheiro obtido no esquema.

Segundo o ICL, a testemunha que citou ligação de Ciro oficializou informação de líderes do PCC em depoimento à PF. "Sim, ele falou que [a sacola com dinheiro] era para o Ciro Nogueira. Eles estavam indo encontrar o Ciro, em posse dessa sacola", afirmou a testemunha, em conversa gravada para a reportagem. A propina estaria relacionada à defesa dos interesses dos suspeitos junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e a projetos de lei que tramitam no Senado.

O senador negou as acusações em ofício enviado ao Ministério da Justiça. No documento, Ciro chamou o site de "pistoleiros de reputação" e afirmou que jamais manteve contato com os suspeitos. Pediu ainda que a Polícia Federal apure com urgência os registros de entrada em seu gabinete e escritórios, além de imagens de segurança. Nogueira também disse que coloca seus sigilos— telefônico, bancário e do gabinete— à disposição para comprovar que não tem ligação com qualquer facção criminosa.

Senado não registrou entrada de dois dos suspeitos no ano passado. Em resposta a pedido de Nogueira, a Secretaria de Polícia do Senado informou que Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, apontados como chefes do esquema do PCC, não têm registro de visitas ao gabinete do senador em 2024.

O ICL Notícias é um portal ligado ao Instituto Conhecimento Liberta, fundado pelo empresário e ex-banqueiro Eduardo Moreira. O site tem uma linha editorial à esquerda, assim como seu proprietário, que é apoiador do presidente Lula (PT), ligado ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e conhecido por críticas ao sistema financeiro.