Topo

Notícias

Defesas tiveram amplo e integral acesso ao processo, diz Moraes em relatório

Brasília

02/09/2025 10h03

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal da tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF), deu início à leitura de seu relatório sobre o caso dando destaque ao amplo e integral acesso que as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros sete réus, aliados do ex-chefe do Executivo, tiveram ao processo. Moraes ponderou que os advogados que representam os processados tiveram acesso às mesmas provas que o Ministério Público Federal, que denunciou Bolsonaro e seus ex-auxiliares. O relator também destacou que a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi firmado dentro da legalidade.

"O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material e proteção ao direito de verdade quanto no âmbito formal, ao assegurar qualidade total de condições com estado persecutor e plenitude de defesa", destacou o ministro ao ler a ementa de seu relatório.

Moraes listou e resumiu, passo a passo, a instrução do processo, citando datas de pedidos e decisões, assim como lembrando de oitivas. O ministro destacou que 54 testemunhas foram ouvidas no curso do processo: quatro de acusação e 50 de defesa. Também foi citada a abertura da investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução da ação penal do golpe.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Rui rebate Tarcísio sobre anistia a Bolsonaro: 'Postura lamentável'

Lula cancela agendas com ministros para ir a velório do jornalista Mino Carta

Policial civil e ex-servidor são presos em operação contra milícia no RJ

La Niña pode afetar clima a partir de setembro, diz Organização Meteorológica Mundial

Morre Mino Carta, expoente do jornalismo brasileiro

Homem admite assassinato de ex-presidente do Parlamento ucraniano e diz ter agido por vingança

Bolsonaristas faltam a julgamento e se reúnem na casa de líder da oposição

Presidente da Finlândia vê progresso em planos de segurança da Ucrânia apoiados pelos EUA

O que se sabe sobre a condenação do empresário Thiago Brennand

STF ignorará 'pressões externas', diz Moraes em julgamento de Bolsonaro

Defesas tiveram amplo e integral acesso ao processo, diz Moraes em relatório