Defesas alegarão que mesmo fato não pode gerar punição diversa, diz jurista

As estratégias de defesa dos réus no julgamento da trama golpista do STF devem focar no argumento de que um mesmo fato não pode gerar punições diversas, avaliou o jurista Márlon Reis no UOL News. Ele considera que o princípio da consumação será central para os advogados.

O julgamento envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, acusados de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O processo ocorre sob intensa pressão política e internacional.

Eu quero dizer que, de fato, tendo em vista a grande quantidade de fatos provados nos autos, me parece, falando aqui como jurista, que a melhor estratégia de defesa passa obrigatoriamente por tentarem emprestar a esses fatos novas roupagens.

Novas análises para chegar a conclusões mais satisfatórias para os réus. Uma estratégia é essa, por exemplo, demonstrar que um mesmo fato não pode gerar punições diversas.

Isso existe um princípio no direito penal [...] que é o princípio da consunção. É quando um fato está no núcleo, típico do que são dois crimes diferentes, levaria a duas condenações diferentes, isso não pode acontecer.

Isso deve ser reunido em termos jurídicos formais para se aplicar apenas uma das penas. Isso pode ser uma tentativa interessante feita pela defesa.

Márlon Reis, jurista

Além do princípio da consunção, as defesas também devem levantar questões processuais, mas Reis considera essas alegações menos prováveis de prosperarem.

"Sempre será possível preservar as alegações de natureza processual, embora eu acho pouco provável que elas procedam, como por exemplo, competência da Primeira Turma, a questão do desenvolvimento processual, digamos assim.

Eu acho que esses dois elementos me parecem ser os elementos centrais, porque eu concordo com a afirmativa de que a negativa pura e simples dos fatos não produzirá um efeito mínimo sequer favorável à defesa.

Márlon Reis, jurista

'Delação de Mauro Cid fragilizou defesas', diz Márlon Reis

A delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, é um dos pontos centrais do julgamento no STF, destacou Márlon Reis. Para ele, a colaboração de Cid entregou provas cruciais e enfraqueceu as estratégias dos demais réus.

O acordo de delação, homologado pelo Supremo, é contestado pelas defesas, que tentam descredibilizar Cid e questionar a validade das provas apresentadas. O julgamento pode criar precedentes para futuras colaborações em crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Eu arriscaria afirmar que no caso dele deve haver admissão da presença dele no processo na condição de delator. De fato, essa questão da testemunha premiada não existe.

O que é a delação? Até para deixar mais claro para quem nos assiste. A delação consiste na entrega de provas. Inclusive, a delação só é homologada quando se confirma a entrega das provas.

O delator é, antes de tudo, uma pessoa que subministra provas. Não é simplesmente o fato de querer falar. [...] Não. É preciso que essa pessoa tenha uma utilidade prática para o processo, do ponto de vista instrutório.

Márlon Reis, jurista

Reis avalia que a colaboração de Cid trouxe elementos importantes à acusação e prejudicou especialmente a defesa de Jair Bolsonaro.

"Não tem dúvida de que ele prejudica bastante a defesa dos demais, especialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Márlon Reis, jurista

O jurista também lembrou que o STF já negou indulto para crimes contra o Estado Democrático de Direito, reforçando a dificuldade de defesa nesse tipo de caso.

O Supremo já afirmou, naquele caso do indulto concedido a Daniel Silveira, que esses instrumentos não se aplicam a atentados ao Estado Democrático de Direito.



Foi com esse principal fundamento que se negou o indulto que se pretendeu dar, ainda no final do governo Bolsonaro, a Daniel Silveira.

Márlon Reis, jurista

