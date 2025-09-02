Topo

Notícias

Defesa de Mauro Cid nega coação pela PF para firmar delação premiada

Brasília

02/09/2025 14h48

O advogado Jair Alves Pereira, que representa o ex-ajudante de ordens Mauro Cid negou nesta terça-feira, 2, uma suposta coação ao ex-braço-direito do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a celebração de sua delação premiada no bojo da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.

O advogado lembrou de mensagens em que Cid divulgadas pela revista Veja em que o delator citava a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. "Não é coação, reclamar do delegado da PF é direito", destacou.

A defesa de Cid espera que os advogados dos demais réus ataquem a delação premiada do militar com vistas a tentar derrubar as alegações contra Bolsonaro e aliados. Em resposta, Pereira destacou que a validade da delação de Cid foi reiterada em "mais de uma oportunidade.

Ainda com relação aos áudios, Pereira chegou a brincar com Moraes, destacando que, nas mensagens divulgadas pela Veja, Cid também citava o relator da ação penal. Moraes sorriu. "Vossa excelência deve estar acostumado com isso", disse o advogado. "Se o ministro Alexandre de Moraes tivesse declarado minha prisão também teria reclamado dele e isso não sairia no jornal", afirmou, destacando que os áudios vazados em "nenhum momento" tratam do teor da delação premiada do militar.

Uma eventual anulação da delação premiada prejudicaria Cid, que corre risco de perder os benefícios firmados em acordo com a PF. Mas a PGR sustenta que a delação foi apenas um ponto de partida para as provas e, por isso, o processo no Supremo não seria encerrado. Há suspeitas de que ele teria utilizado um perfil falso no Instagram para manter contato com a defesa de outro réu, o que configuraria um descumprimento das medidas cautelares.

A defesa, no entanto, contesta os argumentos levados pelos demais réus sobre tais conversas. O principal questionamento é quanto à ata que teria sido apresentada pelo advogado Eduardo Kuntz, que defende Marcelo Câmara (réu do núcleo 2 da ação penal do golpe). Os advogados de Cid dizem que o documento não é válido.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Resultado do julgamento de Bolsonaro: quando STF deve concluir o processo?

Quem é Chloé Malle, a franco-americana que vai substituir Anna Wintour na direção da Vogue

Sancionado pelos EUA, Moraes diz que vai ignorar 'pressões' em julgamento de Bolsonaro

Pegula elimina Krejcikova e avança à semifinal do US Open

Cortes em ajuda dos EUA podem limitar capacidade da ONU de proteger civis, diz ONU

Colômbia considera 'desproporcional' a presença dos EUA no Caribe

França emite mandado de prisão contra Bashar al Assad por morte de jornalistas em 2012

Após suicídio nos EUA, ChatGPT anuncia medidas para proteger adolescentes

Português é investigado por oferecer R$ 3.100 para quem matar brasileiros

Governo argentino anuncia intervenção no mercado cambial para conter o dólar

Na contramão da política migratória europeia, Espanha aposta em inserção de estrangeiros pelo trabalho