Defesa de Cid pede pena reduzida, nega coação e diz que ele cumpriu ordens

A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), reafirmou hoje ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o tenente-coronel relatou tudo o que viu e que ele estava apenas cumprindo ordens. Ainda argumentou que os benefícios negociados em sua delação premiada devem ser mantidos.

O que aconteceu

Primeira a se manifestar, a defesa negou que o tenente-coronel tenha sido coagido em delação. Cezar Bittencourt e Jair Alves Rodrigues, advogados de Cid, defenderam o acordo e minimizaram as contradições e ocasiões em que Cid foi chamado a depor para esclarecer pontos que não haviam aparecido nos depoimentos anteriores. "Posso não concordar e nós não concordamos com o pedido de condenação do [procurador-geral da República Paulo] Gonet, mas nem por isso posso dizer que ele me coagiu, porque eu estaria sendo desonesto", disse Rodrigues.

O advogado de Cid disse que o cliente pediu baixa do Exército. Ele citou que Cid não tem mais "condições psicológicas" para atuar na Força.

Elogio à PF. Rodrigues também elogiou a postura da Polícia Federal ao longo da investigação e disse que em nenhum momento os delegados responsáveis abordaram o tenente-coronel sem a presença de seus advogados.

Segundo a defesa do delator, o tenente-coronel não mentiu, já que não tinha conhecimento de planos revelados pela investigação. Um deles, citado pelo advogado de Cid, foi o documento Copa 22, que teria detalhado as ações dos supostos golpistas. A defesa também disse que o cliente não tinha conhecimento do Punhal Verde e Amarelo, que teria planejado o assassinato de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes.

A defesa do ex-ajudante de ordens focou também sua manifestação nos ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux. O primeiro tem o histórico de atuação na Lava Jato e de questionar os acordos da operação quando era advogado do presidente Lula. Fux, por sua vez, já demonstrou incômodo com o fato de Cid ter sido convocado para prestar vários depoimentos sobre fatos que não havia revelado antes ao longo da investigação. Os dois chegaram a ser citados nominalmente pelo advogado Jair Pereira.

Em sua acusação, Gonet criticou "omissões" de Cid e pediu redução de sua pena em um terço. O procurador-geral mencionou mudanças de versões do colaborador e defendeu que seja concedido benefício diferente do acordado inicialmente entre Cid e a PF (Polícia Federal) ao fecharem o acordo de colaboração premiada.

Após a defesa de Cid, será a vez de cada um dos advogados dos demais réus, por ordem alfabética. Com isso, a defesa de Bolsonaro deve ser a sexta a se manifestar no julgamento.

Delator foi denunciado e virou réu na ação penal. O acordo não o livrou do processo, mas são esperados benefícios ao final do julgamento, ocasião em que o STF avaliará se o acordo foi efetivo para a elucidação do caso e para condenar outros envolvidos.

Acordo de delação homologado em 2023 pelo STF previa perdão judicial ou prisão menor. Além disso, também deve haver: devolução de bens e valores apreendidos; extensão dos benefícios para pai, esposa e filha; e proteção da Polícia Federal para si e os familiares.

Eu peço a confirmação da colaboração premiada, com todos os benefícios ajustados, nos termos das nossas alegações finais.

Jair Alves Rodrigues, advogado de Cid

Depoimentos recorrentes

Ao longo da investigação, Cid foi intimado várias vezes para falar sobre contradições e episódios não mencionados. Ele prestou ao todo quatro depoimentos para complementar os termos de sua colaboração e esclarecer episódios que ele não havia relatado inicialmente à PF (Polícia Federal).

Defesas dos outros réus atacam o acordo de Cid e tentam anulá-lo. Os diversos depoimentos são o principal argumento usado pelos réus.

Advogados também indicam pressão de Moraes. Eles tentam desqualificar a colaboração do delator e apontar que ele teria sido pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes a implicar alguns personagens, como o general Braga Netto. Ainda que o STF decida rever termos do acordo, os depoimentos e outras provas apresentadas pelo colaborador continuam válidos.

Até o momento, todas as tentativas de invalidar a delação foram mal-sucedidas. Recursos vêm sendo rejeitados por Moraes e pelos demais ministros da Primeira Turma, responsável por analisar a ação penal envolvendo Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe.

A PGR pediu redução da pena de Cid em apenas um terço. Em suas alegações finais, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apontou que houve "omissões e resistência" de Cid em sua delação.

Omissão sobre envolvimento de Braga Netto é mencionada pela PGR. Cid só implicou de forma mais incisiva o general após a PF recuperar mensagens que haviam sido apagadas de seu celular e que indicaram que o general teria ajudado a financiar o plano de assassinato de autoridades.

Relato também confirmou que Braga Netto teria procurado o pai de Cid para tentar obter detalhes da delação do ex-ajudante de ordens. O episódio levou à prisão do general e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, em dezembro do ano passado. Braga Netto segue em prisão preventiva no Rio de Janeiro.

Em suas alegações finais, a defesa de Cid afirmou que a PGR comete "violação ao princípio da lealdade processual". "Todavia, em manifestação absolutamente contraditória, através de tentativa absurda de desqualificação da colaboração, a PGR revela-se em violação ao princípio da lealdade processual por parte do próprio órgão acusador."

Prisões de Cid

Cid já foi preso duas vezes. A primeira foi em maio de 2023, no âmbito das investigações sobre um esquema de fraude de cartão de vacinação que teria beneficiado Bolsonaro. Ele deixou a prisão em setembro daquele ano, após fechar o acordo de delação premiada.

Desmaio na segunda prisão. A segunda prisão ocorreu em março deste ano, depois de um depoimento ao STF. Moraes ordenou a prisão por crime de obstrução de Justiça após a revista Veja divulgar áudios em que o militar criticava o ministro e afirmava que os investigadores estavam com uma "narrativa pronta" sobre os fatos que ele deveria relatar. Cid chegou a desmaiar ao saber que voltaria à prisão.

Ele foi solto após se desculpar pelos áudios. Também apresentou novos detalhes da trama golpista.

Cid disse à PF desconhecer plano de assassinatos. Mensagens apagadas pelo tenente-coronel e depois recuperadas pela investigação expõem participação dele no monitoramento dos passos do ministro do STF. Ele afirmou no depoimento, porém, que o objetivo era descobrir se Moraes estava mantendo encontros com adversários políticos de Bolsonaro, o que reforçaria as teorias de conspiração para derrotar o então presidente nas urnas.

A PF encontrou documentos e rastreou iniciativas de militares que indicam plano de mortes e de golpe de Estado. Militares das forças especiais, um grupo de elite do Exército, chegaram a adquirir chips de celular em nomes de terceiros, viajaram para Brasília e foram até as proximidades na residência do ministro, enquanto se comunicavam por meio de codinomes.

