'Defesa de Bolsonaro aposta em prisão domiciliar', diz professor de direito

A estratégia da defesa de Jair Bolsonaro (PL) no julgamento do STF é tentar afastar o regime fechado e garantir a prisão domiciliar, afirmou Fernando Hideo, professor de direito penal, em entrevista ao UOL News - 2ª edição. O ex-presidente alegou questões de saúde e não compareceu ao julgamento no Supremo, que começou hoje.

Com pedidos subsidiários de redução de pena e prisão domiciliar, a defesa aposta em argumentos como idade avançada e questões médicas. A expectativa é que, em caso de condenação, Bolsonaro cumpra pena em casa.

Ele tem o direito de comparecer, mas não tem a obrigação realmente de ir. Um dos caminhos que a Defesa está estudando, e inclusive coloca expressamente isso nas suas alegações finais, é, além da absolvição, pedidos subsidiários de redução de pena e de prisão domiciliar.

A questão é saber exatamente se a própria Turma já decretaria a prisão em regime domiciliar ou fechado e se deixaria para execução penal definir qual será o regime de cumprimento da pena. Parece que será um caminho natural adotado pela defesa, diante dos rumos que estão sendo tomados diante das tantas provas e evidências para uma condenação de Bolsonaro e do chamado núcleo crucial. Fernando Hideo, professor de direito penal

'Julgamento de Bolsonaro tem dimensão histórica e política', diz Hideo

O julgamento de Jair Bolsonaro pelo STF vai muito além do aspecto jurídico, segundo Fernando Hideo. O professor afirma que o processo marca um momento histórico e político sem precedentes na democracia brasileira.

Pela primeira vez, um ex-presidente responde criminalmente por tentativa de golpe de Estado, num processo que reúne provas robustas e coloca o Supremo sob os holofotes nacionais e internacionais. O caso pode redefinir os limites da responsabilização de autoridades no país.

Não preciso falar obviedades aqui. É um julgamento que tem uma dimensão para além da jurídica; é histórica, política, geopolítica.

As coisas funcionaram muito bem hoje, de uma forma muito correta. A começar pela leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes: ele contextualizou muito bem o julgamento, inclusive posicionando sobre a coação que o Supremo Tribunal vem sofrendo por parte de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e de seu grupo. Fernando Hideo, professor de direito penal

Hideo destacou o papel das provas apresentadas pela PGR e a atuação técnica do procurador-geral Paulo Gonet. Ele ressaltou que a delação de Mauro Cid serviu como fio condutor para a obtenção de provas materiais, e não como elemento central do processo.

Ao contrário de tantos casos que já vimos no passado recente do nosso país, a delação não é um elemento central. Não se utiliza a delação do Mauro Cid como elemento de prova, e sim como um instrumento de obtenção de outras provas, diversas e fartas, desde manuscritos, mensagens trocadas entre os acusados, gravações, planilhas, documentos, minutas impressas no próprio Planalto.

Todo o processo vem desde lá do trabalho muito bem feito pela Polícia Federal, da denúncia bem construída pela PGR, da fala instrutória. Agora chegamos nas alegações finais, de que houve ali um golpe posto em marcha, cuja consumação só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos golpistas. Fernando Hideo, professor de direito penal

