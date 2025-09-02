Decisão judicial sobre as tarifas de Trump alimenta incerteza do mercado nos EUA

Por Johann M Cherian e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os investidores norte-americanos que retornaram do feriado do Dia do Trabalho nesta terça-feira foram atingidos por uma nova incerteza na política comercial, depois que uma corte federal de apelações considerou ilegal a maioria das tarifas abrangentes do presidente Donald Trump.

Os principais índices de Wall Street caíam cerca de 1% nesta terça-feira, enquanto os rendimentos mais longos dos Treasuries subiam, em meio a uma venda global de títulos devido a preocupações fiscais.

O tribunal permitiu que as tarifas permanecessem em vigor até 14 de outubro para dar ao governo Trump a chance de entrar com um recurso na Suprema Corte dos EUA. Mas o veredicto não afetou as tarifas aplicadas ao aço e ao alumínio.

Vários participantes do mercado disseram que estavam em um modo de esperar e observar por enquanto, já que se espera que o caso seja levado à Suprema Corte, mas a incerteza crescente está aumentando a lista de preocupações dos mercados, incluindo a independência do Federal Reserve e o aumento dos riscos de estagflação nos EUA.

"Seja o nível (das tarifas) ou o momento ou agora as dúvidas sobre sua validade, temos apenas que deixar as coisas acontecerem", disse Jim Baird, diretor de investimentos da Plante Moran Financial Advisors, sobre a última decisão judicial.

"Ainda não se sabe o que isso significará no curto prazo. Como nossos parceiros comerciais reagirão a isso? Com que rapidez isso chegará à Suprema Corte agora? Há muitas perguntas, mas não muitas respostas."

As altas tarifas cobradas por Trump sobre os parceiros comerciais provocaram a volatilidade do mercado no início de abril, mas a maior clareza sobre os níveis das taxas e as esperanças de cortes nos juros ajudaram as ações a se recuperarem e atingirem níveis recordes.

"Em uma base de prazo mais intermediário, acreditamos que a incerteza corporativa em relação às tarifas permanecerá elevada, embora menor do que os níveis do final da primavera", disse Lori Calvasina, chefe de estratégia de mercado acionário norte-americano do RBC, em uma nota.

NÃO SE ESPERA QUE A AGENDA TARIFÁRIA DE TRUMP MUDE

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na segunda-feira que o governo tem um plano de reserva caso a Suprema Corte não defenda o uso de poderes emergenciais por Trump para impor tarifas.

Uma das autoridades tarifárias que o governo pode usar, acrescentou, poderia ser a Seção 338 da Lei de Tarifas Smoot-Hawley de 1930, que permite que o presidente imponha tarifas de até 50% por cinco meses contra importações de países que discriminam o comércio dos EUA.

O analista de políticas da Raymond James, Ed Mill, disse que há várias outras autoridades tarifárias disponíveis para o governo Trump, apoiando a opinião de que "o processo pode mudar, mas o resultado das tarifas permanecerá praticamente o mesmo".

Entretanto, vários investidores temem que, se a decisão atual for mantida, os EUA poderão ter que emitir restituições de tarifas para seus parceiros comerciais -- uma medida que poderia aprofundar as preocupações fiscais.

"A grande questão será se os tribunais considerarão que todas as tarifas cobradas sob poderes emergenciais devem ser reembolsadas, o que, a esta altura, poderia ser uma decisão de (quase) US$200 bilhões", disseram os estrategistas da Glenmede em uma nota.